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«Ъ» узнал о приговоре защищавшей Улюкаева адвокату за хищение $1 млн

«Коммерсантъ»: защищавшей Улюкаева адвокату дали 8 лет за хищение $1 млн
Защищавшей Улюкаева адвокату Дареджан Квеидзе дали восемь лет за хищение $1 млн, которые та с подельником получила у учредителя строительной компании «Мануфактура-Юг» за прекращение уголовного дела против него, выяснил «Ъ»
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил к восьмилетнем срокам адвоката Дареджан Квеидзе, защищавшую бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, и адвоката Андрея Фоломейкина за хищение $1 млн, которые те получили за прекращение уголовного преследования учредителя строительной компании «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова, выяснил «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, уголовное дело по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении адвокатов было возбуждено в январе 2022 года. Поводом для этого стало заявление от представителей фигуранта дела о даче взяток сочинской администрации, владельца строительной фирмы Игоря Строганова.

На следующий день после возбуждения уголовного дела оба адвоката были задержаны и доставлены в ГСУ СК, где им предъявили обвинение, а Преображенский райсуд Москвы отправил обоих на два месяца в СИЗО. Рассмотрение уголовного дела началось в Одинцовском городском суде в июне 2023 года, после того как Верховный суд России определился с его подсудностью.

По версии следствия, адвокаты Квеидзе и Фоломейкин узнали о расследовании уголовного дела в отношении Строганова, и у них возник корыстный умысел на хищение денег предпринимателя.

«Коммерсантъ» отмечает, что сам девелопер попал под уголовное преследование по обвинению в даче крупных взяток (ч. 5 ст. 291 УК) чиновникам в октябре 2018 года, когда его компания собиралась возвести в Сочи ЖК «Марина-парк», разрешительные документы на который бывшие руководители сочинской администрации всячески тормозили. По версии следствия, Строганов передал взятки на 40 млн руб. бывшим вице-мэрам Сочи Анатолию Рыкову и Сергею Юрину, а также замначальника правового управления администрации города Андрею Левентюку. Предприниматель не отрицал данного факта, но при этом утверждал, что деньги у него вымогали, а поэтому другого выхода просто не было.

После открытия уголовного дела против Строганова с ним связались Квеидзе и Фоломейкин, предложившие организовать вынесение оправдательного приговора или обвинительного, но с минимальными сроками. За своим услуги они запросили $1 млн (по тогдашнему курсу рубля составило в общей сложности 83 млн руб.). Однако, пишет «Коммерсантъ», после того, как в июле 2021 года Хамовнический суд признал Строганова виновным в даче взяток, приговорив его к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 80 млн руб., его семья решила, что адвокаты их кинули. В ходе расследования этого дела следствие пришло к выводу о том, что у адвокатов не было никаких связей в райсуде и на исход дела они никак повлиять не могли.

В итоге одинцовский суд приговорил Квеидзе и Фоломейкина к восьмилетним срокам. Судебное решение они уже обжаловали, но Мособлсуд дату рассмотрения апелляции не назначил.

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От Абызова до Улюкаева: кто из российских чиновников был под следствием
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Квеидзе, по данным газеты, ранее неоднократно участвовала в рассмотрении ряда резонансных дел. Одним из ее клиентов являлся экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, которого в ноябре 2016 года задержали с поличным при передаче ему корзины с колбасой и сумки с деньгами. «Взятка», которую его передал глава «Роснефти» Игорь Сечин, по версии следствия, должна была стать вознаграждением за положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет из 50% акций «Башнефти».

Спустя сутки после задержания президент Владимир Путин снял министра с должности из-за утраты доверия. Суд приговорил Улюкаева к восьми годам заключения и штрафу в размере 130 млн руб. в декабре 2017 года. Министр не признавал свою вину и называл себя жертвой провокации. Как заявлял Улюкаев, он был уверен, что в сумке, которую ему передал глава «Роснефти», были подарочные бутылки вина, а не деньги. В мае 2022 года экс-министр досрочно освободился из колонии.

В марте 2023-го Улюкаев сообщил, что после выхода на свободу устроился на работу в Фонд экономической политики им. Егора Гайдара в статусе главного эксперта.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Алексей Улюкаев хищение приговор адвокаты
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