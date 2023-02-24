Свердловский губернатор предложил Пригожину продолжать «стряпать котлеты»

Пригожин заявил, что ряд регионов «откровенно гадит», и привел в пример Свердловскую область. Губернатор области предложил ему «не совать нос» и варить макароны дальше

Евгений Куйвашев (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Вместо критики Свердловской области основателю ЧВК «Вагнер» и владельцу компаний-поставщиков питания в школы Евгению Пригожину следовало бы «не совать нос» в управление регионами страны и кадровую политику, а заниматься своим бизнесом, заявил региональному порталу 66.ru губернатор Евгений Куйвашев.

«Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — предложил он.

Куйвашев отметил, что Пригожин в очередной раз комментирует действия властей Свердловской области, но каждый раз ему сложнее «придумывать, к чему придраться, как еще обидеть наш регион».

«На это раз он почему-то заявил, что у нас творится «беспредел», — посетовал Куйвашев, указав, что «беспределом» является повышенное внимание Пригожина к действиям правительства области.

С критикой властей Свердловской области Пригожин выступил двумя днями ранее, 22 февраля, назвав их действия «форменным беспределом». Он заявил, что «есть регионы, которые откровенно гадят», не согласовывая похороны бойцов ЧВК с почестями, и напомнил о «скандальной истории с музеем истории города» в Екатеринбурге — областном центре Свердловской области.

«В целом это сетевая проблема сегодня в стране. К сожалению, региональные чиновники считают себя хозяевами на данной территории, а отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда — полный беспредел, который зачастую они творят», — заявил Пригожин. Он также в очередной раз раскритиковал власти Санкт-Петербурга.

Скандал с похоронами бойца ЧВК «Вагнер» произошел в январе. Уроженец Свердловской области Иван Савкин отправился на военную операцию в октябре, а в январе стало известно о его гибели. Родители планировали похоронить сына в Камышловском районе, где он родился, учился в начальной школе, а также отбывал наказание за кражу. Как сообщила мать погибшего, местные власти отказали ей в просьбе выделить для траурной церемонии местный Дом культуры, писал E1.ru.

На просьбу предоставить место в клубе сказали: «Был бы вольный, а он ведь бывший зэк». Это было очень неприятно. Иван отмыл кровью свою ошибку, он сам решил пойти защищать Родину», — заявила она.

Директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева в конце января оштрафовали на 30 тыс. руб. по административному делу о дискредитации армии. Незадолго до этого пресс-служба Пригожина опубликовала его открытое письмо на имя мэра Екатеринбурга Алексея Орлова с требованием уволить Пушкарева с должности главы музея, так как глава музея выступал против боевых действий на Украине.