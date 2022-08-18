Куйвашев назвал «охотой на ведьм» изъятие из школ книги «Полынная елка»

Бойкота повести «Полынная елка» не будет, такие книги должны оставаться в школах, заявил Куйвашев. Ранее в регионе повысили возрастной ценз на произведение на основании экспертизы доцента, который нашел в книге «очернение истории»

Фото: kuyvashevevgeny / Telegram

Повесть «Полынная елка» Ольги Колпаковой, для которой правительство Свердловской области рекомендовало повысить возрастной ценз из-за «искажения исторических фактов», должна остаться в библиотеках, в школах и в программе для внеклассного чтения, поскольку учит подростков, как не допустить ошибок прошлого, написал в Telegram глава региона Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, он прочитал повесть еще несколько недель назад, но не высказывался об истории с повышением возрастного ценза, поскольку ждал результатов экспертизы от Института русской литературы РАН. «Ученые подтвердили мое мнение: это книга о многонациональности России, об испытаниях жителей страны во время Великой Отечественной войны, о том, насколько страшен был фашизм абсолютно для всех. Эксперты подтвердили, это книга для подростков и она способна привить им нужные духовные ценности, а не разрушает их», — отметил Куйвашев.

Ранее несколько десятков писателей опубликовали открытое письмо, в котором попросили власти «не бойкотировать хорошие книги», продолжил губернатор. «Бойкотировать мы, конечно, ничего не будем. Книги, особенно такие, должны оставаться и в библиотеках, и в школах, и в программе для внеклассного чтения», — заявил он.

Куйвашев отметил, что «легкой истории нет ни у одной великой страны», и задача состоит в том, чтобы «знать, ценить наше прошлое, учиться на ошибках, чтобы не допускать их в будущем». «И мне кажется, эта повесть учит подростков именно этому, как не допустить ошибок прошлого. Я надеюсь, что впредь мы не будем охотиться на ведьм, не будем сжигать книги», — заключил глава региона.

Повесть «Полынная елка» о жизни поволжских немцев в Сибири была написана пять лет назад. Она входила в список литературы для внеклассного чтения, но этим летом, как сообщила Колпакова, местные библиотеки и школы получили негласное указание убрать произведение из фондов.

В областном правительстве изъятие книги опровергли, но добавили, что рекомендовали повысить возрастной ценз повести. Ранее он был «12 плюс», теперь же, по словам Колпаковой, повесть маркируют как «18 плюс».

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Рекомендация повысить возрастной ценз была дана на основании экспертизы, которую провел доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Уральского государственного педагогического университета Иван Попп. В 2015 году он был награжден почетной грамотой бывшим тогда министром культуры Владимиром Мединским «за успехи в патриотическом воспитании».

Попп увидел в повести «оправдание наступления фашизма», «подтасовку истории, очернение руководителей» и истории России. «Попытка внушить читателю неуважительное отношение к власти не только через товарища Сталина, но и местных руководителей наводит на мысль о разрушительном влиянии этого «произведения» на умы подрастающего поколения», — говорилось в его заключении. Кто запросил экспертизу, в Уральском государственном педагогическом университете, не уточнили.

Колпакова после случившегося заказала альтернативную экспертизу произведения. Она отметила, что выводы Поппа нанесли ущерб как ее репутации, так и репутации издательства «КомпасГид», которое выпускает книгу.

В итоге повесть проверили эксперты Центра исследований детской литературы Института русской литературы Российской академии наук (ИРЛИ). Они пришли к выводу, что произведение «способствует воспитанию в детях традиционных российских ценностей» и находится в полном соответствии с задачами, сформулированными в «Основах государственной молодежной политики России» на период до 2025 года, сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) гендиректор издательства «КомпасГид» Виталий Зюсько.

А накануне, 17 августа, десятки писателей опубликовали открытое письмо в адрес министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной с призывом «не потакать скрытым формам цензуры и бойкота хороших книг и здраво разобраться в ситуации» с «Полынной елкой», сообщил 66.ru. Авторы обращения отметили, что основанием для повышение ценза стали «субъективное заключение» и «слабый анализ» одного человека, который «не является экспертом в области детской и юношеской литературы». «Одним росчерком пера читатели лишаются доступа к хорошей и честно написанной книге об истории нашего многострадального отечества. Книге, которая пробуждает все самое лучшее в детях, учит их думать и задавать вопросы, учит принимать сложную и противоречивую историю нашей страны в ее единстве, без провалов и пропущенных страниц», — отметили они.

Под письмом подписались более 60 человек, в том числе детские писатели и коллеги Колпаковой Алексей Олейников, Нина Дашевская, Мария Ботева, Наталья Савушкина, Ася Кравченко, Светлана Лаврова, Анастасия Строкина и другие.