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В Петербурге ответили на критику Пригожина из-за захоронения «вагнеровца»

В Петербурге выделили «Аллею Доблести» для погребения «вагнеровца» после критики Пригожина
Представители ЧВК попросили похоронить бойца на Аллее славы Белоостровского кладбища. В администрации пояснили, что в связи с отсутствием на кладбище такой аллеи власти решили выделить участок и назвать его «Аллея Доблести»

В связи с отсутствием на Белоостровском кладбище Аллеи славы власти Санкт-Петербурга приняли решение выделить участок и назвать его «Аллея Доблести», чтобы похоронить там погибшего в ноябре бойца ЧВК Вагнера Дмитрия Меньшикова. Об этом сообщила РБК руководитель пресс-службы губернатора Петербурга Инна Карпушина.

«В субботу, 17 декабря 2022 года, представители погибшего Д.С. Меньшикова обсудили с администрацией Белоостровского кладбища организацию захоронения на «Аллее Доблести». Было выбрано место», — сказала Карпушина.

Похороны Меньшикова были запланированы на 18 декабря, но дата окончательно не согласована с «самым главным руководителем», отметила она.

«По состоянию на 16:00 19 декабря 2022 года никто из официальных (законных представителей) Д.С. Меньшикова ни в администрацию Белоостровского кладбища, ни в ритуальное агентство по вопросу захоронения Д.С. Меньшикова не обращался», — уточнила руководитель пресс-службы.

В пресс-службе губернатора Петербурга добавили, что директор службы по вопросам похоронного дела связался с представителем ЧВК в Санкт-Петербурге, занимающимся организацией похорон погибших бойцов, Дмитрием Ненашевым. Тот пояснил, что документы находятся в морге и «решение о дате захоронения пока не принято высшим руководством организации».

Ранее основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в обращении к спикеру Госдумы Вячеславу Володину написал, что власти Петербурга за то, что те отказали захоронить Меньшикова на Аллее славы Белоостровского кладбища. В Петербурге «создалась антироссийская и антипатриотическая коалиция во главе с губернатором» Александром Бегловым, которая «регулярно» нарушает права участников военной операции, счел Пригожин. Бизнесмен попросил Володина организовать выездную комиссию для решения вопроса с погребением. Спикер в ответ подчеркнул, что «на фронте все равны» и никого нельзя разделять при увековечивании памяти.

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