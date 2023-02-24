США запланировали объявить о военной помощи Украине на $2 млрд 24 февраля

Пакет будет рассчитан на перспективу, указывает CNN, в него войдут РСЗО HIMARS, беспилотники, боеприпасы 155-мм и др. Это будет один из крупнейших пакетов помощи США Украине

Вашингтон готовится объявить о выделении Украине нового пакета помощи на $2 млрд в день годовщины начала спецоперации, сообщает CNN и Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным телеканала, эта сумма будет выделена для фонда «Инициатива по оказанию помощи Украине» (USAI), то есть речь идет о долгосрочной перспективе поставок. Средства из такого пакета тратят не на то, чтобы извлечь оружие из запасов США, а чтобы сделать заказ или приобрести технику у производителей.

CNN отмечает, что среди вооружений, на которые пойдут деньги из этого пакета, будут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, боеприпасы калибром 155-мм, беспилотники, оборудование для противодействия дронам и др.

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN отметил, что «возможности», которые США предоставляют Украине позволяют ей «менять динамику на поле боя».

Телеканал отмечает, что за год проведения спецоперации Вашингтон оказал Киеву военную помощь на сумму почти $30 млрд. Крупнейшие пакеты были рассчитаны на $3 млрд, например, о таких траншах США объявляли в августе прошлого года и в январе нынешнего.

Последний раз Соединенные Штаты заявили о выделении помощи Украине 20 февраля. В этот день американский президент Джо Байден посетил Киев и там анонсировал предоставление пакета на $500 млн. Позднее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен уточнил, что стоимость пакета составит $460 млн, в него войдут радиолокаторы воздушного наблюдения, противотанковые ракетные комплексы Javelin, снаряды для РСЗО HIMARS и противотанковые системы.

Россия осуждает поставки западного вооружения Украине. Москва отмечала, что военная помощь Киеву от его партнеров не помешает ей достичь целей спецоперации.