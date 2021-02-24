Минюст предложил запретить НКО проводить крупные сделки без одобрения

Речь идет об организациях, которые используют средства бюджетной системы. Минюст предлагает обеспечить за финансами таких НКО «надлежащий контроль»

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Минюст готовит поправки в закон «О некоммерческих организациях», которые установят обязательное предварительное одобрение для совершения НКО крупной сделки, сообщает газета «Известия». По данным газеты, речь идет о поправках в статьи 92 и 10 соответствующего федерального закона. Что имеется в виду под крупной сделкой, в публикации не уточняется.

В пресс-службе ведомства сообщили изданию, что законопроект разработан в отношении автономных некоммерческих организаций, в деятельности которых используются средства бюджетной системы. «Целью разработки является обеспечение надлежащего контроля за принятием указанными организациями финансовых решений по распоряжению денежными средствами и имуществом», — сказали в пресс-службе.

Документ предлагает установить, что «совершение такой организацией крупной сделки возможно только после предварительного согласия ее учредителей, либо коллегиального высшего органа управления (при его наличии) в порядке, установленном ее учредительными документами», указали в министерстве. Законопроект будет представлен в правительство в марте, а в Госдуму в июне 2021 года, уточнили в пресс-службе.

Первый зампред профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений инициативу Дмитрий Вяткин сообщил «Известиям», что в данном случае речь идет об усилении контроля за целевым использованием средств. Он указал, что поправки затронут автономные НКО, которые используют средства бюджетов всех уровней.