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Минюст предложил запретить НКО проводить крупные сделки без одобрения

Речь идет об организациях, которые используют средства бюджетной системы. Минюст предлагает обеспечить за финансами таких НКО «надлежащий контроль»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минюст готовит поправки в закон «О некоммерческих организациях», которые установят обязательное предварительное одобрение для совершения НКО крупной сделки, сообщает газета «Известия». По данным газеты, речь идет о поправках в статьи 92 и 10 соответствующего федерального закона. Что имеется в виду под крупной сделкой, в публикации не уточняется.

В пресс-службе ведомства сообщили изданию, что законопроект разработан в отношении автономных некоммерческих организаций, в деятельности которых используются средства бюджетной системы. «Целью разработки является обеспечение надлежащего контроля за принятием указанными организациями финансовых решений по распоряжению денежными средствами и имуществом», — сказали в пресс-службе.

Документ предлагает установить, что «совершение такой организацией крупной сделки возможно только после предварительного согласия ее учредителей, либо коллегиального высшего органа управления (при его наличии) в порядке, установленном ее учредительными документами», указали в министерстве. Законопроект будет представлен в правительство в марте, а в Госдуму в июне 2021 года, уточнили в пресс-службе.

Минюст предложил обязать НКО отчитываться о собранных пожертвованиях
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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Первый зампред профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений инициативу Дмитрий Вяткин сообщил «Известиям», что в данном случае речь идет об усилении контроля за целевым использованием средств. Он указал, что поправки затронут автономные НКО, которые используют средства бюджетов всех уровней.

«Если они совершают крупные сделки, то перед этим должны получать согласие на них органов управления. Это нормальная практика, которую уже используют коммерческие организации», — сказал Вяткин.

С 2015 по 2019 год правительство выделило на поддержку автономных некоммерческих организаций почти 250 млрд руб. субсидий, писал в марте в разделе «Мнения» РБК руководитель проектного направления «Открытые данные» Счетной палаты России, директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. По его словам, создание некоммерческих организаций и их прямое субсидирование — это вывод огромных бюджетных средств из-под общего регулирования.

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