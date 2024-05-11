Украина предложила Польше купить спиртзаводы

Власти Украины сообщили, что Польшу заинтересовали комбинаты хлебопродуктов. Киев предложил Варшаве «посмотреть и спиртзаводы»

Фото: Алена Николаевич / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина пригласила Польшу поучаствовать в «большой приватизации» объектов промышленности, сообщил глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Коваль в телеграм-канале ведомства.

Он рассказал о встрече с замглавы Министерства государственных активов Польши Яциком Доркминским. Коваль сообщил, что рассказал ему о деталях «большой приватизации», которую украинские власти намерены начать летом 2024 года.

В результате была достигнута договоренность, что министерство направит свою делегацию на Украину для изучения «потенциальных возможностей», в частности, в химической и титановой отраслях, продолжил Коваль.

«Польская сторона рассматривает направление food industry, а именно комбинаты хлебопродуктов. Пригласил посмотреть и спиртзаводы», — написал он.

Кроме того, уточнил Коваль, он обсудил с Доркминским интерес польских предпринимателей в новых логистических центрах индустриальных парков.

«Следующий шаг — визит польской делегации в Киев. Пригласил их посетить ФГИ и лично посмотреть объекты приватизации», — заключил Коваль.

Большая приватизация началась на Украине в 2022 году. К объектам крупной приватизации относятся комплексы государственных предприятий и пакеты акций организаций, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству. Стоимость их активов должна превышать 250 млн грн ($6,3 млн).

Объекты намерены продавать исключительно через электронные аукционы. В 2024 году планировалась продажа 17 предприятий энергетической и пищевой отраслей, добывающей, химической и перерабатывающей промышленности, машино- и приборостроения и других.

Среди них — ОАО «Центрэнерго», АО «Объединенная горно-химическая компания», ОАО «Одесский припортовый завод».

Также в список на приватизацию попали четыре предприятия машино- и приборостроения: ЧАО «Азовмаш», АО «Днепровский электровозостроительный завод», АО «Завод «Электротяжмаш» и АО «Украинские энергетические машины».

Из предприятий химической промышленности власти собрались приватизировать «Сумыхимпром». Также планируется продажа угольной компании «Краснолиманская», предприятия перерабатывающей промышленности АО «Ориана», ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» (это единственный в Европе производитель губчатого титана) и Завода алюминиевой фольги.

Также планируется продать акции ЧАО «Индор», производителя инсулинов, компанию «Украгролизинг», Уманский ликероводочный завод и ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь».