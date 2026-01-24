FT рассказала, как генсек НАТО лестью «папочке Трампу» удержал альянс

По словам бывшего посла Нидерландов в ЕС, главной задачей Рютте является удержать «всех в одной тележке». Летом 2025 года в разговоре с журналистами генсек назвал Трампа «папочкой»

Высказывание генсека НАТО Марка Рютте, в котором он назвал американского президента Дональда Трампа «папочкой», было направлено на удержание альянса вместе, сообщает The Financial Times.

Такое заявление Рютте сделал летом 2025 года во время разговора с журналистами на саммите блока в Гааге. Рютте выразился таким образом, когда комментировал слова Трампа об Иране и Израиле, что, «по сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, какого черта они творят».

«Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить», — сказал тогда генсек НАТО.

Два человека, которые вели переговоры с генсеком, когда он был премьер-министром Нидерландов, рассказали, что Рютте всегда использовал «промышленное обаяние». «Лесть, предельная лояльность и усилия за кулисами, чтобы всех привлечь на свою сторону», — сказал один из них.

Эта черта проявилась и во время летнего выступления Рютте, когда Трамп требовал от европейских государств резкого увеличения оборонных расходов.

«В качестве генерального секретаря НАТО его главная задача — держать всех в одной тележке, что непросто <...> Если Рютте нужно польстить, чтобы добиться результата, о котором все скажут: «Слава богу, все прошло хорошо», — то он так и поступит», — сказал бывший посол Нидерландов в ЕС, вице-президент Европейского инвестиционного банка Роберт де Грот.

По его словам, Рютте «глубоко вникает в то, что движет собеседником», а затем «строит на этом свои действия».

После летних заявлений Рютте сказал, что не называл президента США «папочкой», а использовал слово «папа», чтобы показать, что страны — члены НАТО спрашивают, словно «маленький ребенок», останутся ли США в альянсе.

Однако ранее генсек НАТО объяснял, что использовал слово «папочка» применительно к Трампу, поскольку тот заслуживает похвалы.

Еще во время своего первого президентского срока Трамп требовал от союзников по НАТО тратить на оборону больше денег. На новом сроке Трамп призвал повысить этот показатель до 5%. В начале апреля госсекретарь США Марко Рубио заверил, что США продолжат быть членом НАТО, но альянс должен стать более жизнеспособным.

Трамп не раз заявлял о намерении вывести страну из НАТО, критикуя союзников за недостаточные оборонные расходы. В начале декабря 2025 года член палаты представителей американского конгресса от штата Кентукки, республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из альянса. По его словам, США должны использовать деньги для защиты собственной страны, «а не социалистических государств».