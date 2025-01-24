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Военная операция на Украине ,  
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Медведев раскрыл число заключивших контракт в 2024 году

В 2024 году контракт с армией заключили 450 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В 2024 году контракт с армией заключили 450 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности, глава комиссии по комплектованию Вооруженных сил России Дмитрий Медведев.

Он указал, что задача по набору контрактников в 2024 году исполнена.

Еще порядка 40 тыс. поступили как добровольцы. По его словам, в день в среднем заключали контракт более 1 тыс. человек.

Медведев призвал сохранить такие же темпы набора в 2025 году.

В конце декабря число заключивших контракт составляло 440 тыс. человек, говорил Медведев. «Это результат работы всех регионов», — говорил зампред Совбеза.

Медведев назвал число заключивших контракты с Минобороны за год
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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

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