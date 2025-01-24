Медведев раскрыл число заключивших контракт в 2024 году
В 2024 году контракт с армией заключили 450 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности, глава комиссии по комплектованию Вооруженных сил России Дмитрий Медведев.
Он указал, что задача по набору контрактников в 2024 году исполнена.
Еще порядка 40 тыс. поступили как добровольцы. По его словам, в день в среднем заключали контракт более 1 тыс. человек.
Медведев призвал сохранить такие же темпы набора в 2025 году.
В конце декабря число заключивших контракт составляло 440 тыс. человек, говорил Медведев. «Это результат работы всех регионов», — говорил зампред Совбеза.
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