В 2024 году контракт с армией заключили 450 тыс. человек

Медведев раскрыл число заключивших контракт в 2024 году

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В 2024 году контракт с армией заключили 450 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности, глава комиссии по комплектованию Вооруженных сил России Дмитрий Медведев.

Он указал, что задача по набору контрактников в 2024 году исполнена.

Еще порядка 40 тыс. поступили как добровольцы. По его словам, в день в среднем заключали контракт более 1 тыс. человек.

Медведев призвал сохранить такие же темпы набора в 2025 году.

В конце декабря число заключивших контракт составляло 440 тыс. человек, говорил Медведев. «Это результат работы всех регионов», — говорил зампред Совбеза.