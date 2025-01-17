Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине

Джо Байден (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

США пообещали президенту России Владимиру Путину не размещать ядерное оружие на территории Украины, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью с американским телеведущим Лоуренсом О'Доннеллом на телеканале MSNBC.

«Я сказал, что <...> мы уже вывезли оттуда (с территории Украины. — РБК) ядерное оружие. <...> Там его нет. Мы не собираемся его возвращать, а Украина не войдет в НАТО до тех пор, пока она в значительной степени не изменит свою систему», — сказал Байден.

В то же время американский лидер отметил, что Вашингтон наращивает поставки вооружений Киеву и они «продолжают расти».

Байден также назвал Путина во время интервью «нехорошим парнем».

«Все, что он хочет сделать, — это восстановить Варшавский договор, установить контроль. Этот парень — нехороший парень», — заявил Байден.

Организация Варшавского договора была создана в середине 1950-х как ответ на появление НАТО. Помимо СССР в нее входили Болгария, Венгрия, Албания, Чехословакия, Румыния, Польша и ГДР. Она прекратила свое существование в начале 1990-х. После развала СССР Россия сотрудничала с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира», однако в связи с событиями на Украине в 2014 году и присоединением Крыма деятельность Совета Россия — НАТО была приостановлена.

Это не первый раз, когда американский лидер озвучивает оскорбления в адрес Путина. Так, в марте 2024 года во время выступления в ходе предвыборной кампании в Северной Каролине Байден назвал российского президента мясником. В Кремле заявляли, что такие высказывания сужают окно возможностей для налаживания отношений. Сам Путин комментировал оскорбления со стороны Байдена так: «Я вспоминаю: в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется».