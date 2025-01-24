В Краснодаре задержали летчика за финансирование ВСУ
В Краснодарском крае был задержан россиянин-командир воздушного судна за финансирование ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.
«В городе Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. <...> Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ», — сказано в сообщении.
В ФСБ уточнили, что фигурант перевел деньги украинской армии, использовав криптовалюту.
На кадрах, показанных службой, видно, что пожилой мужчина был задержан у железнодорожного вокзала Краснодара. Также ФСБ показала, как его заводят в кабину для подсудимых в суде.
Наказание за госизмену предусмотрено ст. 275 УК — по ней грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
10 января ФСБ сообщила о задержании жителя города Енакиево из ДНР по подозрению в госизмене. Спецслужба сообщила, что он «неоднократно переводил денежные средства» на счета, которые используются для финансирования ВСУ.
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