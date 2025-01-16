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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал единственный способ финансирования украинской армии

Зеленский назвал членство в НАТО единственным способом финансирования ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Для сохранения самой большой армии в Европе необходимо членство Украины в НАТО, считает Зеленский. Путин называл стремление Киева в альянс одной из причин начала конфликта
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинская армия — самая большая в Европе, и для ее сохранения необходимо членство в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ.

«Предположим, мы продвинулись дипломатически, и у нас почти миллионная армия на территории Украины. Партнеры сейчас ее поддерживают. А где потом мы найдем столько средств и оружия, чтобы удержать эту армию? Если у нас не будет НАТО, поддержки, ПВО, флота, то мы должны рассчитывать только на себя. И мы знаем, что значит рассчитывать только на себя. Есть армия в Европе больше украинской? Нет. И это наше преимущество, но очень дорогое преимущество», — сказал он (цитата по Onet).

Зеленский также сообщил, что в настоящее время у Киева 34% оружия украинского производства, менее 30% — европейского, 40% — американского.

По его словам, Украина сейчас не ведет никаких переговоров с Россией, в том числе секретных, беспокоясь «о доверии со стороны партнеров». «С первых дней войны нам удалось создать такой партнерский союз, и я уверен, что без него мы бы не выжили. И вы знаете, как это в жизни трудно что-то построить, но еще труднее поддерживать. Поэтому никаких переговоров нет», — сказал он.

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Киев, Украина

Президент Украины считает, что любые соглашения с Москвой не могут состояться без Киева, и предупредил об острой реакции последнего на переговоры «за спиной». «Мы должны знать об этом, и мы должны иметь согласованную информацию с нашими союзниками», — заключил глава государства.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Президент Владимир Путин называл в качестве одной из причин начала конфликта стремление Киева в НАТО. Он также выдвигал в качестве условий вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих четырех регионов и Крыма частью России, внеблоковый статус Украины и снятие международных санкций. Зеленский называл эту инициативу ультиматумом. Киев настаивает на членстве в альянсе и отводе российских войск на границы 1991 года.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина НАТО Владимир Зеленский Военная операция на Украине ВСУ
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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