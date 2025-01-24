Министр обороны Франции опроверг наличие данных о планах атаки ЕС Россией

Данных, свидетельствующих о планах России напасть на ЕС, нет, заявил глава Минобороны Франции Лекорню. Об информации о подобных планах ранее сообщила Каллас. Москва опровергала наличие планов воевать с НАТО

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Информации, которая позволяет предположить, что существуют планы нападения на Евросоюз в краткосрочной перспективе, нет, заявил в интервью LCI французский министр обороны Себастьян Лекорню.

Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас на заседании Европейского оборонного агентства в Брюсселе. «Многие из наших национальных разведывательных служб говорят нам, что Россия может проверить военную готовность ЕС в течение трех-пяти лет», — сказала она, призвав больше инвестировать в оборону блока и «готовиться к войне» (цитата по 7sur7.be).

Несмотря на то, что информации о потенциальном нападении на ЕС нет, Лекорню отмечает, что есть вероятность «потерпеть поражение, не подвергаясь вторжению». В качестве примера он приводит обрывы кабелей в Балтийском море. Также, по мнению главы Минобороны Франции, Грузия и Молдавия могут «стать объектом дестабилизации в краткосрочной или среднесрочной перспективе».

«Это уже не так просто, как танки или мир. Есть вся эта серая зона, где мы не находимся ни в состоянии полной войны, ни в состоянии полного мира», — заключил он.

После начала военной операции на Украине в западных странах неоднократно заявляли об угрозе нападения России на ЕС. Главы МИД Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции в ноябре 2024 года обвинили Москву в активизации гибридных атак.

Российские власти неоднократно заявляли об отсутствии планов нападения на Евросоюз, а также отвергали обвинения в ведении «гибридной войны». Президент Владимир Путин говорил, что у России нет «ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО.