Собянин сообщил о сбитых дронах, летевших на Москву

В подмосковных городских округах Коломна и Раменское силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах», — написал он в телеграм-канале.

До этого телеграм-канал администрации Раменского городского округа для оперативного информирования жителей об угрозах сообщил, что с 1:00 в муниципалитете действует режим воздушной опасности из-за опасности атаки дронов.

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