В Подольске сбили два летевших в сторону Москвы дрона

До этого силы ПВО отразили атаку беспилотников, летевших в сторону столицы, в городских округах Коломна и Раменское. Предварительно, там пострадавших и разрушений нет, сообщал Собянин. Домодедово и Жуковский приостановили полеты

Силы ПВО сбили два беспилотника в городском округе Подольск, летевших в сторону Москвы, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.

До этого атаку дронов, летевших в сторону Москвы, отразили в городских округах Коломна и Раменское. Как рассказал Собянин, предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

На этом фоне столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации.

В предыдущий раз дроны атаковали столичный регион в ночь на 18 ноября. Тогда по одному беспилотнику сбили в Раменском и Павлово-Посадском городских округах.