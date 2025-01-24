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Военная операция на Украине ,  
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В Подольске сбили два летевших в сторону Москвы дрона

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Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву
До этого силы ПВО отразили атаку беспилотников, летевших в сторону столицы, в городских округах Коломна и Раменское. Предварительно, там пострадавших и разрушений нет, сообщал Собянин. Домодедово и Жуковский приостановили полеты

Силы ПВО сбили два беспилотника в городском округе Подольск, летевших в сторону Москвы, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.

До этого атаку дронов, летевших в сторону Москвы, отразили в городских округах Коломна и Раменское. Как рассказал Собянин, предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

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На этом фоне столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации.

В предыдущий раз дроны атаковали столичный регион в ночь на 18 ноября. Тогда по одному беспилотнику сбили в Раменском и Павлово-Посадском городских округах.

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Подольск Москва Сергей Собянин дроны
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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