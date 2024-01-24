Где упал сбитый в Белгородской области Ил-76. Карта

Ил-76 с военнопленными украинцами на борту упал в Корочанском районе Белгородской области, сообщило Минобороны. Москва обвинила в атаке на самолет украинскую сторону и назвала случившееся терактом

Военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны России упал в Корочанском районе Белгородской области. Российское военное ведомство заявило, что по нему нанесли удар с применением зенитно-ракетного комплекса из района населенного пункта Липцы Харьковской области. На борту были 65 военнопленных, которых везли на обмен. Все они и экипаж самолета погибли.

Российское Минобороны назвало случившееся терактом и заявило, что Киев «прекрасно знал», что по сложившейся практике военных везут на аэродром Белгорода. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сказал, что Ил-76 мог быть сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS T.