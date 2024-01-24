Где упал сбитый в Белгородской области Ил-76. Карта
Военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны России упал в Корочанском районе Белгородской области. Российское военное ведомство заявило, что по нему нанесли удар с применением зенитно-ракетного комплекса из района населенного пункта Липцы Харьковской области. На борту были 65 военнопленных, которых везли на обмен. Все они и экипаж самолета погибли.
Российское Минобороны назвало случившееся терактом и заявило, что Киев «прекрасно знал», что по сложившейся практике военных везут на аэродром Белгорода. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сказал, что Ил-76 мог быть сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS T.
Главное управление разведки Минобороны Украины позднее подтвердило, что 24 января должен был состояться обмен пленными, а также рассказало, что украинская сторона доставила на оговоренную точку российских пленных военнослужащих. При этом в ГУР заявили об отсутствии у них информации о том, кто был на борту Ил-76, и указали, что Киев «не информировали» о маршрутах и формах доставки пленных.
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