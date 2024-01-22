Фермеры высыпали мусор на автодороги во Франции. Видео
Во Франции фермеры вышли с протестами из-за решения правительства отложить принятие закона, который должен упростить работу сектора сельского хозяйства. В частности, они заблокировали трассу А64.
Фермеры требовали снизить госналог на топливо для тракторов, упростить импорт, решить проблемы с водоснабжением и уменьшить бюрократическую волокиту.
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