Появились кадры с протестов фермеров во Франции

Фермеры высыпали мусор на автодороги во Франции. Видео

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Во Франции фермеры вышли с протестами из-за решения правительства отложить принятие закона, который должен упростить работу сектора сельского хозяйства. В частности, они заблокировали трассу А64.

Фермеры требовали снизить госналог на топливо для тракторов, упростить импорт, решить проблемы с водоснабжением и уменьшить бюрократическую волокиту.