Президент Чехии предложил не смотреть на Украину в «розовых очках»

Президент Чехии считает, что Украина в обозримом будущем не сможет вернуть утраченные территории. Он предложил не смотреть на конфликт «в розовых очках » и призвал «демократические государства» помочь Киеву

Петр Павел (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина не сможет в обозримом будущем вернуть контроль над утраченными территориями. Его слова приводит издание Zpravy-Aktualne.

«Украина сейчас не находится в ситуации, когда она могла бы полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории, по крайней мере в обозримом будущем. Поэтому демократические государства должны попытаться помочь ей достичь наилучшего возможного результата», — заявил президент на встрече с жителями района Тахов.

Павел также призвал смотреть на этот конфликт «реалистично, а не в розовых очках, как это часто случалось до сих пор». По словам чешского лидера, Россия не является простым и слабым противником.

«Мы должны попытаться заставить Украину добиться наилучших результатов и по возможности сохранить поддержку демократического мира», — добавил глава государства.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Касси признал, что далеко не все пункты «формулы Зеленского» могут стать основанием для начала мирных переговоров. Эта инициатива, в частности, содержит требование о выводе войск. Вместе с тем Касси счел предложение «отправной точкой» и пообещал продолжить работу по организации переговоров Москвы и Киева.

Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам. Однако, как указывали в Москве, этому в том числе мешает подписанный президентом Украины закон, запрещающий любые переговоры с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.