Президент Чехии предложил не смотреть на Украину в «розовых очках»
Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина не сможет в обозримом будущем вернуть контроль над утраченными территориями. Его слова приводит издание Zpravy-Aktualne.
«Украина сейчас не находится в ситуации, когда она могла бы полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории, по крайней мере в обозримом будущем. Поэтому демократические государства должны попытаться помочь ей достичь наилучшего возможного результата», — заявил президент на встрече с жителями района Тахов.
Павел также призвал смотреть на этот конфликт «реалистично, а не в розовых очках, как это часто случалось до сих пор». По словам чешского лидера, Россия не является простым и слабым противником.
«Мы должны попытаться заставить Украину добиться наилучших результатов и по возможности сохранить поддержку демократического мира», — добавил глава государства.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Касси признал, что далеко не все пункты «формулы Зеленского» могут стать основанием для начала мирных переговоров. Эта инициатива, в частности, содержит требование о выводе войск. Вместе с тем Касси счел предложение «отправной точкой» и пообещал продолжить работу по организации переговоров Москвы и Киева.
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