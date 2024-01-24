Губернатор сообщил о сбитых дронах над Орлом

Утром над Орлом обезвредили беспилотники, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор области Клычков. К местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах города прибыли службы для обеспечения безопасности

Над Орлом утром 24 января обезвредили беспилотники, сообщил областной губернатор Андрей Клычков, не уточнив количество дронов.

«К местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий. По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем», — написал он в телеграм-канале.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине. Над Орловской областью беспилотник в последний раз сбили в ночь на 21 января.

9 января два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, из-за чего произошло возгорание, пострадали три человека, сообщал Клычков. Пострадавшие находились в состоянии средней тяжести, однако двое из них от госпитализации отказались, рассказал он.

Позднее Клычков написал о третьем дроне — тот упал в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект, пострадавших не было.

В тот же день мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что один из дронов повредил жилой многоэтажный дом — взрывной волной в нем выбило окна.