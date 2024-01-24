Губернатор сообщил о сбитых дронах над Орлом
Над Орлом утром 24 января обезвредили беспилотники, сообщил областной губернатор Андрей Клычков, не уточнив количество дронов.
«К местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий. По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем», — написал он в телеграм-канале.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине. Над Орловской областью беспилотник в последний раз сбили в ночь на 21 января.
9 января два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, из-за чего произошло возгорание, пострадали три человека, сообщал Клычков. Пострадавшие находились в состоянии средней тяжести, однако двое из них от госпитализации отказались, рассказал он.
Позднее Клычков написал о третьем дроне — тот упал в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект, пострадавших не было.
В тот же день мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что один из дронов повредил жилой многоэтажный дом — взрывной волной в нем выбило окна.
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