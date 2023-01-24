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Клишас предостерег от нарушения прав из-за брони даты пересечения границы

Клишас: идея бронировать дату пересечения границы может затронуть конституционные права
Инициатива «требует очень внимательного отношения», заявил Андрей Клишас. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев уточнил, что это касается только грузовых автоперевозок
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Предложение заранее бронировать дату и время пересечения границы на автомобиле «требует очень внимательного отношения», так как может напрямую затронуть конституционные права граждан, написал в своем Telegram глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Речь идет о поправках в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности», которые подготовил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев (позднее из базы данных нижней палаты исчезла таблица поправок на одобрение). В соответствии с ними резервировать дату и время пересечения российской границы на автотранспорте нужно будет заранее. Порядок пересечения границы установит правительство, он будет включать перечень документов, требуемых для бронирования, категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди, и другие положения.

Резервировать дату и время нужно будет через государственную информационную систему электронных перевозочных документов, у госслужб будет возможность отказать, если заявитель не предоставит нужные документы и сведения. Предполагается, что изменения заработают с 1 марта.

Москвичев в разговоре с РБК уточнил, что инициатива коснется только грузовых перевозок на коммерческой основе. Мера призвана решить проблему с пробками и очередями на пунктах выездов, говорит он: «Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов — ничего. А у них есть семьи, жены, дети».

По словам сенатора, система будет работать не на всей границе, а на определенных пунктах, среди которых он назвал Забайкальск (граница с Китаем), Верхний Ларс (с Грузией), Яраг-Казмаляр (с Азербайджаном).

В декабре директор 4-го департамента стран СНГ МИДа Денис Гончар заявил, что Россия ведет модернизацию пункта Верхний Ларс. В конце сентября, после объявления в стране частичной мобилизации, там и на других пунктах образовались очереди. В какой-то момент число машин в очереди на российско-грузинской границе достигло почти 5 тыс., в том числе 1,3 тыс. грузовиков.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Клишас выезд за границу Конституция
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