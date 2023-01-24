Президент Сербии Вучич не исключил уход в отставку, если это сможет спасти страну

Вучич допустил уход в отставку, если это сможет спасти Сербию

Президент Сербии Вучич допустил уход в отставку, если это позволит сохранить государство, но подчеркнул, что «сейчас не тот момент». Он также напомнил, что это его последний президентский срок

Президент Сербии Александр Вучич (Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС)

Президент Сербии Александр Вучич допустил свой уход в отставку, если это сможет спасти страну. Об этом он заявил в обращении к нации, передает Alo.

«Если бы была необходимость каким-либо образом сохранить государство и дать ему какое-то время — я бы не колебался. Сейчас не тот момент, но я бы не колебался», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности покинуть пост президента.

По его словам, это его последний президентский срок.

Вучич подчеркнул, что является «солдатом своей страны», и пообещал руководствоваться интересами Сербии при принятии решений.

Ранее, 23 января, председатель исполкома Сербской прогрессивной партии (SNS) Дарко Глишич передал слова Вучича, который возглавляет партию, что тот готов уйти с поста лидера.

Глава государства заявил об этом на встрече с верхушкой партии в штаб-квартире в Белграде. По данным телеканала Pink, участники встречи обсуждали «давление Запада на Сербию в связи с Косово».

По мнению Гришича, если Вучич подаст в отставку, то это будет конец партии и ее карьеры на политической арене Сербии. «После этого следует что-то, что является худшим и самым мрачным сценарием для Сербии, который я даже не могу себе представить», — добавил он.

В октябре прошлого года Вучич в интервью телеканалу Prva сообщил, что готов оставить пост президента, чтобы не признавать независимость Косова. Он подчеркнул, что если требуемое Западом решение по Косову будет унизительным, то он подаст в отставку.

Сербия не признает независимости Косово и считает его частью своей территории. Это положение закреплено в конституции страны. Основное население Косово — албанцы, однако в Северном Косово большинство составляют сербы.