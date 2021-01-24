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Выборы президента США ,  
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Байден побил рекорд по анонимным пожертвованиям на предвыборную кампанию

Он получил от анонимов $145 млн — в пять раз больше, чем Трамп. Ранее демократы неоднократно требовали отменить анонимные пожертвования, называя их корумпированными, но для победы над экс-президентом решили использовать их
Фото: Mark Makela / Getty Images
Фото: Mark Makela / Getty Images

Президент США Джо Байден установил рекорд по сбору анонимных пожертвований на свою избирательную кампанию. Он собрал таким образом $145 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

Предыдущий рекорд принадлежал предвыборной компании республиканца Митта Ромни в 2012 году, который получил от анонимных спонсоров $113 млн. Рекорд Байдена в пять раз превышает сборы его соперника экс-президента Дональда Трампа, который собрал для выборов 2020 года $28,4 млн анонимными пожертвованиями.

Издание отмечает, что на протяжении многих лет Демократическая партия США критиковала практику сбора анонимных пожертвований на избирательные кампании. Демократы утверждали, что подобные взносы в предвыборную борьбу коррумпированы, поскольку позволяют сторонникам поддерживать кандидатов без проверки и афиширования личности. Демократы даже предлагали запретить такой механизм сбора средств на предвыборные кампании. Однако, как пишет Bloomberg, «стремясь победить Трампа в 2020 году, они пошли на это».

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Как пишет издание, американское законодательство о финансировании избирательных кампаний в теории должно исключать влияние денег на политиков. Однако в законах есть пробелы, которыми воспользовались поддержавшие Байдена анонимные жертвователи.

Например, средства можно жертвовать в политические некоммерческие организации. Таким образом организация Defending Democracy Together («Защищая демократию вместе») потратила $15,6 млн на кампанию Байдена. По закону она не должна раскрывать федеральному правительству источники своего финансирования.

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Как заявила исполнительный директор компании Issue One, выступающей за уменьшение влияния денег на политику, Мередит Макгихи, весь смысл анонимных пожертвований заключается в уклонения от раскрытии личности. «Для общества это темные деньги», — сказала Макгихи.

В Priorities USA — некоммерческом подразделении фонда Priorities USA Action Fund (являлся главным расходным инструментом в кампании Байдена, потратившим $26 млн на агитацию) — заявили, что не считают нужным извиняться за анонимные пожертвования.

«Мы не собирались в одностороннем порядке капитулировать перед Трампом и правыми силами, которые помогали ему», — сказал глава Priorities USA Гай Сесил.

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Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Байден одержал в них победу и 20 января 2021 года вступил в должность 46-го главы государства. По данным на конец октября, он собрал на свою избирательную кампанию в общей сложности $1,51 млрд, из которых потратил только $1,29 млрд.

Трамп собрал на предвыборную гонку чуть больше — $1,57 млрд, потратил из которых $1,29 млрд. Экс-президент израсходовал $440 млн на рекламу в медиа и интернете. Траты его соперника-демократа на эти цели составили $380 млн.

Автор
Михаил Котляр
Джо Байден пожертвования выборы анонимность США
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