В Ираке за неделю протестов погибли более 100 человек Как экономика страны спровоцировала «революцию голода»

В Ираке за неделю протестов погибли более 100 человек, 6 тыс. получили ранения. Причиной протестов стало недовольство местной молодежи экономическим положением в стране

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

С чего начались выступления

Массовые протесты начались 1 октября в Багдаде и других городах Ирака — за неделю в 12 из 18 провинций страны прошли митинги разной степени массовости. Одной из причин общественного недовольства арабские и западные СМИ, а также эксперты называли внезапное и не получившее внятного объяснения увольнение генерал-лейтенанта Абдель Вахаба аль-Саади из службы по борьбе с терроризмом (ему было предписано перейти на работу в Министерство обороны Ирака).

Основная причина недовольства — бедственное экономическое положение граждан. «Мы хотим рабочие места. Мы хотим зарплату. Мы хотим чувствовать себя частью страны. Мы хотим достойной жизни, чтобы кормить семьи», — сказал The Wall Street Journal (WSJ) 36-летний житель Багдада Салам Радиф. 29-летний житель столицы Мустафа рассказал Rudaw, как он в 2015 году пошел воевать против запрещенного в России террористического движения ИГ, в 2017 году вернулся домой, но не смог найти работу. «Бедность сделала нашу жизнь тяжелой и бессмысленной, так что мы пошли на протест против этого правительства. Я принимал участие в операции в Фаллудже и Мосуле и гордо говорю, что противостоял ИГ в моей стране, но теперь, когда я прошу обеспечить мои основные права, мне отвечают слезоточивым газом и огнем снайперов», — возмутился он.

Саади прославил себя в период борьбы с ИГ, он вернул веру в иракскую армию и контртеррористическую службу и стал одним из самых авторитетных военачальников Ирака, рассказал РБК координатор ближневосточных программ Российского совета по международным делам Руслан Мамедов. Но, по его мнению, ключевую роль в протестах играет социально-демографический фактор. Из 40 млн человек, проживающих в Ираке, более 60% моложе 25 лет, четверть из них — безработные, написала The Times.

За координацией протестов не стоит какая-либо крупная политическая сила, отметили Reuters и Al Jazeera. Один из иракских политиков описал Reuters происходящие события как «революцию голода».