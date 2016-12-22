Спираль выборов: как будет развиваться противостояние Кишинева и Москвы

Госдума осудила запрет на показ российских новостей в Молдавии. На более жесткие шаги в отношении Кишинева Москва не пойдет: в год парламентских выборов России невыгодно санкциями ослаблять позиции президента Додона и его партии

Игорь Додон и Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков / AP)

В новый год без новостей

Депутаты Госдумы в среду, 24 января, на пленарном заседании приняли ​заявление «О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Республике Молдова». В поддержку документа проголосовали 424 парламентария. Инициатором его принятия был комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Резкую реакцию российских депутатов вызвал закон об изменении и дополнении Кодекса телевидения и радио Молдавии. В соответствии с подписанным законом фактически вводится запрет на трансляцию российских теле- и радиопередач информационного и информационно-аналитического характера, говорится в заявлении российских депутатов. Закон 10 января был подписан председателем парламента Молдавии Андрианом Канду, а не президентом Игорем Додоном. Президент подписывать закон отказался дважды, после чего Верховный суд принял решение о временном отстранении президента от власти.

Решению о запрете российских новостей предшествовали другие действия, вызвавшие осуждение Москвы: представители прозападной коалиции летом прошлого года приняли декларацию о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья, объявили персоной нон грата вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина, ​в прошлом и этом году в страну не пускали российских журналистов (в начале января в аэропорту Кишинева не пропустили съемочные группы телеканалов «Звезда», ВГТРК, НТВ).

​Российские депутаты уверены, что принятие закона грубо нарушает общепризнанные международно-правовые нормы в области свободного доступа к информации, ущемляет права значительной части граждан Молдавии. Госдума «расценивает эти действия как очередной антироссийский акт», говорится в тексте заявления, а действия молдавских властей в нем названы «тоталитарной практикой борьбы с альтернативными точками зрения».

Подписанный Канду закон разрешает вещание информационных, информационно-аналитических, военных и политических теле- и радиопередач, производимых странами — членами ЕС, США, Канадой, а также странами, ратифицировавшими Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Россия данную конвенцию не подписала. Нарушение ограничения предусматривает штраф €2–4 тыс. и отзыв лицензии у вещателей. Как пояснял молдавской «Комсомольской правде» представитель «НТВ-Молдова», вместо новостей и аналитических программ придется ставить другие передачи.

Снизить рейтинг соперника

После избрания лидера Социалистической партии Додона президентом Молдавии в конце 2016 года в стране не прекращается противостояние между ним, сторонником укрепления отношения с Россией, и прозападной коалицией в парламенте во главе с Демократической партией. Поскольку Молдавия является парламентской республикой, большими полномочиями обладают правительство и парламент, а не президент.

Именно на лидера правящей Демократической партии Влада Плахотнюка российские депутаты и возложили ответственность за ухудшающий отношения закон. В заявлении он назван «координатором» принятия закона, «фактически узурпировавшим власть в стране». Именно Демократическая партия разработала принятый документ, за его принятие проголосовал 61 депутат, против голосовали социалисты и коммунисты.

Россия не может позволить себе не реагировать на ущемление прав своих граждан и юридических лиц правительством другой страны, рассказал РБК председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). «Этим заявлением мы требуем правительство России рассмотреть, как можно компенсировать получившийся недостаток информации у русскоязычных граждан Молдавии и как так вышло, что российские каналы принадлежит антироссийскому политику Плахотнюку», — добавил депутат. Российский «Первый канал» в Молдавии ретранслирует телеканал Prime, принадлежащий Плахотнюку.

В России против Плахотнюка еще в прошлом году было возбуждено уголовное дело и принято решение о его заочном аресте. Его подозревают в покушении на убийство. В начале ноября 2017 года киллер Виталий Прока, отбывающий срок в Румынии за убийство, назвал Плахотнюка заказчиком планировавшегося убийства российского банкира Германа Горбунцова, сообщал «Коммерсантъ». Сам Плахотнюк обвинения в свой адрес опроверг.

Влада Плахотнюк (Фото: Matthias Williams / Reuters)

Большой популярностью в Молдавии пользуются российские развлекательные программы и сериалы и в меньшей степени — новости и информационно-аналитические программы, поэтому запрет на их показ не будет столь чувствительным с точки зрения информирования телезрителей, говорит глава молдавского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский. «Надо отметить очевидный факт: новости на российских каналах о Молдове, как правило, необъективны, в основном пытаются нарастить рейтинг президента Додона, позиционирующего себя как основную пророссийскую силу. Закрыв новостные программы, правящая Демократическая партия лишила Додона как минимум нескольких процентов избирательной поддержки», — говорит молдавский эксперт.

Ограниченные возможности Москвы

Противостояние между прозападной коалицией в парламенте и президентом Додоном, а также между коалицией и Россией в 2018 году будет нарастать, прогнозирует замдиректора российского Института стран СНГ Владимир Жарихин. Причина — парламентские выборы, запланированные на ноябрь этого года, объясняет эксперт: для прозападных сил противостояние с президентом и Россией — один из главных способов сплотить электорат.

В преддверии парламентских выборов в Молдавии, намеченных на осень 2018 года, депутат Калашников тоже ожидает роста напряженности в отношениях с прозападным кабинетом министров страны: «Число провокаций будет расти, поскольку властям необходимо демонстративно поддерживать прозападный курс, пытаясь заручиться там поддержкой».

До избрания Додона президентом, когда высший пост в стране занимал прозападный президент Николае Тимофти, Россия вводила против Молдавии ограничительные экономические меры: запрет на экспорт вина, продуктов сельского хозяйства. После избрания Додона президентом на его первой встрече с президентом России Владимиром Путиным стороны договорились начать укреплять отношения между странами. Всего в прошлом году президенты успели встретиться шесть раз, до этого​ главы двух стран не встречались девять лет. На последней встрече в Сочи в октябре прошлого года Путин говорил, что либерализация в отношении мигрантов, открытие «чувствительных» для Молдавии рынков были сделаны «не то чтобы авансом, а с целью поддержки» усилий Додона. «Мы очень рассчитываем, что люди это увидят, оценят», — сказал российский президент.

По словам депутата Калашникова, дальнейшие действия в отношении Кишинева зависят от российского правительства, однако сам он выступает против каких-либо санкций в отношении молдавских граждан: «Во многом благодаря президенту Додону, который готов налаживать отношения, недавно были достигнуты некоторые уступки: например, амнистия для нелегальных мигрантов из Молдавии или торговые послабления». России целесообразнее не поддаваться на провокации со стороны правительства Молдавии и не обращать на них внимание. Сейчас России выгодно продолжение конституционного процесса в Молдавии и проведение выборов, говорит Жарихин. «Россия, вероятнее всего, не будет предпринимать ответных действий, поскольку это может сыграть против Додона и снизить его шансы на предстоящих парламентских выборах», — согласен Кульминский.

Противостояние будет сводиться в основном к обмену колкостями, прогнозирует научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Девятков. Американские и европейские партнеры ограничивают свободу маневра Демпартии, поэтому ей остается выдумывать в электоральных целях истории с возмещением ущерба за «оккупацию» или борьбой с российской пропагандой, более серьезная дестабилизация сейчас крайне не приветствуется ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, объясняет эксперт.