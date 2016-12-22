Госдума осудила действия властей Молдавии по запрету российских новостей

Депутаты Госдумы в среду, 24 января, на пленарном заседании приняли ​заявление «О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Республике Молдова». В поддержку документа проголосовали 424 парламентария.

Инициатором принятия заявления стал комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

В заявлении депутаты осудили решение председателя парламента Молдавии Андриана Канду, который 10 января подписал закон об изменении и дополнении Кодекса телевидения и радио Молдавии. В соответствии с подписанным законом, фактически вводится запрет на трансляцию российских теле- и радиопередач информационного и информационно-аналитического характера, говорится в заявлении российских депутатов.

Принятие закона грубо нарушает общепризнанные международно-правовые нормы в области свободного доступа к информации, ущемляющее права значительной части граждан Молдавии, указано в заявлении. Госдума «расценивает эти действия как очередной антироссийский акт», говорится в тексте. Действия молдавских властей в нем названы «тоталитарной практикой борьбы с альтернативными точками зрения».

«Координатором» принятия закона депутаты в заявлении назвали Влада Плахотнюка, лидера правящей Демократической партии. По словам депутатов, он «фактически узурпировал власть в стране». Именно Демократическая партия разработала принятый документ, за его принятие проголосовал 61 депутат, против голосовали социалисты и коммунисты. Нарушение ограничения предусматривает штраф €2–4 тыс. и отзыв лицензии у вещателей.

Подписанный Канду закон разрешает вещание информационных, информационно-аналитических, военных и политических теле- и радиопередач, производимых странами — членами ЕС, США, Канадой, а также странами, ратифицировавшими Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Россия данную конвенцию не подписала.

В начале января Верховный суд Молдавии временно отстранил президента от власти за то, что он дважды отказался подписать закон, после чего его подписал председатель парламента.

В своем заявлении российские депутаты призвали ООН, Совет Европы и ОБСЕ дать оценку грубому нарушению принятием закона статьи 19 Всеобщей декларации прав человека и других международных норм. Правительству России депутаты рекомендовали проработать комплекс мер, направленных на предоставление населению Молдавии иных способов получения доступа к российским новостным и информационно-аналитическим передачам. Например, изменить условия трансляции и ретрансляции аудиовизуального контента российского производства на территории Молдавии вплоть до расторжения контрактов в связи с несоответствием новым условиям работы, ограничивающим свободное распространение информации.

Официальные представитель МИД России Мария Захарова в своем заявлении по действиям Молдавии указывала на возможность ответных мер.

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