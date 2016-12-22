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Би-би-си рассказала о предвыборной поездке Собчак в США
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Би-би-си рассказала о предвыборной поездке Собчак в США
Политика, 06:19
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Би-би-си рассказала о предвыборной поездке Собчак в США
В феврале Собчак отправится в поездку в США, где выступит в исследовательском центре, университете и, возможно, побывает на Национальном молитвенном завтраке. Последнее мероприятие должен посетить Дональд Трамп
Ксения Собчак (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В феврале кандидат в президенты Ксения Собчак отправится в США, она планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, в Джорджтаунском университете и попасть на Национальный молитвенный завтрак, который традиционно посещают президенты Штатов. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Выступление Собчак в CSIS намечено на 6 февраля. На сайте центра говорится, что Собчак проведет дискуссию на тему «Поставторитарное будущее России», модератором беседы выступит директор программы CSIS «Россия и Евразия» Ольга Оликер. Также запланирована вступительная речь президента CSIS Джона Хамре.

Оликер рассказала Би-би-си, что штаб Собчак сам предложил CSIS провести дискуссию с кандидатом в президенты. «Как я понимаю, у нее запланировано еще несколько мероприятий в Вашингтоне», — сказала Оликер.

На следующий день Собчак выступит в Джорджтаунском университете с речью об «экономической реформе», рассказала изданию директор научно-исследовательского центра по изучению Евразии, России и Восточной Европы при университете Анджела Стент.​ «К нам обратились представители телеведущей, которые рассказали, что она приедет в Вашингтон, и предложили даты, когда она могла бы посетить университет. Это инициировали ее коллеги, не мы. Темой выступления Собчак будет экономическая реформа», — приводит Би-би-си слова Стент.

Два источника издания в штабе Собчак сообщили, что кандидат в президенты планирует попасть на Национальный молитвенный завтрак. Организацией посещения Собчак молитвенного завтрака занимался политтехнолог Алексей Ситников, пишет Би-би-си. Пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова не смогла подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Молитвенный завтрак проводится в первый четверг февраля в Вашингтоне с 1952 года. Мероприятие организует христианская организация The Fellowship в отеле Washington Hilton. Завтрак посещают более 3 тыс. гостей, со времен Дуайта Эйзенхауэра мероприятие посещают президенты США. В этому году на завтраке должен появиться Дональд Трамп.

Кто пришел на молитвенный завтрак к Трампу. Фотогалерея Еще 3 фото
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В этом году от России на завтрак поедут три депутата Госдумы: по приглашению американских конгрессменов поедут председатели комитетов по финрынку Анатолий Аксаков и по образованию и науке Вячеслав Никонов, а также глава бюджетного комитета Андрей Макаров. Аксаков сказал Би-би-си, что в российскую делегацию вошли 70 человек, о планируемом участи Собчак ему ничего не известно.

Кроме того, Собчак намерена встретиться с россиянами, живущими в США, скорее всего, в Нью-Йорке. Собеседник Би-би-си в штабе сказал, что мероприятие пройдет не на Брайтон-бич. Собеседник издания добавил, что будут и другие мероприятия, но не уточнил, какие.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В понедельник, 22 января, штаб Собчак отчитался о сборе необходимых для участия телеведущей в выборах 100 тыс. подписей.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: США , выборы , Ксения Собчак
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