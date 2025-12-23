 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Курске военному дали пожизненное за убийство женщины и похищение детей

Сюжет
Военная операция на Украине
Как установил суд, Стенькин, будучи пьяным, проник в дом в курском селе и пытался вступить в интимную связь с женщиной, но получил отказ. После этого он выстрелил в нее и ее супруга, а потом похитил дочерей
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Рядовой Дмитрий Стенькин приговорен к пожизненному сроку лишения свободы за убийство семьи в Курской области. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд 18 декабря в помещении Курского областного суда. Сообщение пресс-службы опубликовано на сайте суда.

«Судом установлено, что Стенькин, проходя военную службу по контракту в период мобилизации в апреле 2025 года в состоянии алкогольного опьянения, имея при себе автомат с боеприпасами, проник в дом в одном из сел Курской области. Получив отказ от хозяйки дома вступить с ним в интимные отношения и подвергшись активному сопротивлению со стороны ее супруга, Стенькин произвел несколько выстрелов в их сторону», — сказано в сообщении.

Мужчина был тяжело ранен, женщина погибла. Затем Стенькин, «понимая, что несовершеннолетние дочери хозяев дома могут его опознать и сообщить о преступлении, угрожая им автоматом и применяя физическое насилие, заставил их сесть в автомобиль». Мужчина планировал вывести девочек в другие районы области под предлогом эвакуации, но его задержали другие военнослужащие.

Стенькина признали виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «а» и «д» ч. 2 ст. 105), убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105), нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или угрозой его применения (ч. 2 ст. 139), похищение человека с применением насилия, с применением оружия, в отношении несовершеннолетнего, в отношении двух и более лиц (пп. «в», «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК).

Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии особого режима. С него взыскали штраф в пользу детей погибших по 3 млн руб. каждой. Приговор в законную силу не вступил.

В Белгородской области задержали бежавшего рядового Кострикина
Политика
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Ранее, 8 декабря, суд в Донецке вынес приговор по делу об убийстве добровольца из США и военного корреспондента Sputnik Рассела Бентли.

Четверо военнослужащих 5-й мотострелковой бригады были признаны виновными в превышении должностных полномочий, повлекшем смерть журналиста, групповом надругательстве над его телом и укрывательстве особо тяжкого преступления. Фигурантов осудили на сроки от 12 лет до 1,5 года.

О пропаже Бентли стало известно 10 апреля. Его супруга заявляла, что журналист исчез после выезда в Петровский район Донецка для съемки последствий обстрела. После ее обращений было возбуждено уголовное дело, расследование которого Следственный комитет завершил в сентябре 2024 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Полина Дуганова
Курск суд убийство военный
