Reuters сообщил о планах на новый срок «друга России и крипты» в Африке

Туадера планирует баллотироваться на третий президентский срок. Он возглавляет ЦАР с 2016 года, его второй срок заканчивается в 2025 году

Фостен-Арканж Туадера (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера собирается в третий раз баллотироваться на пост президента, сообщает Reuters. Агентство называет его «другом России и крипты».

Туадера находится у власти в ЦАР с 30 марта 2016 года. Reuters пишет, что у Туадеры высокие шансы на победу в том числе из-за чиновников, которые призывают отдавать голоса за действующего президента.

«Президент победит, потому что у него гораздо больше финансовых возможностей, чем у оппонентов», — сказал Шарль Буессель из независимой негосударственной организации «Международная группа по кризисам» (International Crisis Group).

Туадера провел в 2023 году референдум, который отменил ограничение числа президентских сроков и увеличил срок полномочий президента с пяти до семи лет. За новую Конституцию ЦАР, по официальным данным, проголосовало абсолютное большинство граждан — свыше 95,21% от 2 млн зарегистрированных избирателей. О том, что Конституцию надо менять, глава государства заявил в 2022 году.

Президент переизбрался в 2020 году, его нынешний срок истекает в 2025-м. Оппозиция призывала бойкотировать референдум. Она обвиняла власти в том, что они слишком поздно опубликовали документ, и заявляла, что главная цель голосования — позволить главе государства оставаться у власти как можно дольше.

Российский президент Владимир Путин, встречавшийся с Туадерой на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, желал успешного завершения референдума.

Силы ЧВК «Вагнер» действовали в ЦАР по просьбе местных властей, которые обратились к частной военной компании в связи с уходом европейских «антитеррористических контингентов». В июле 2023 года начался вывод нескольких сотен бойцов «Вагнера» из ЦАР, писал Reuters со ссылкой на источник. Пресс-секретарь президента республики Ялоке Мокпем назвал это «ротацией».

В 2022 году республика стала первой африканской страной и второй в мире после Сальвадора, признавшей биткоин законным платежным средством. Туадера также запустил два криптовалютных проекта для привлечения инвесторов.

Центрально-Африканская Республика — бывшая колония Франции, одна из беднейших стран мира, не имеющая выхода к морю. При этом страна богата такими ресурсами, как алмазы, золото и уран. Несколько десятилетий страна находится в состоянии гражданского конфликта. После свержения Франсуа Бозизе в 2013 году в ЦАР обострилось противостояние между представителями христианского большинства и мусульманского меньшинства. В сентябре 2014 года в ЦАР по решению СБ ООН были введены миротворческие силы (MINUSCA), их численность превышает 13 тыс. человек. В 2016 году христианин Фостен-Арканж Туадера победил на президентских выборах и заручился поддержкой международного сообщества. Положение в ЦАР все еще остается хрупким, в некоторых областях происходят конфликты, жертвами которых порой становятся и миротворцы ООН. В конце июля 2018 года в окрестностях города Сибю в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые приехали в страну снимать фильм о российских военных и ЧВК.