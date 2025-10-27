Путин подписал закон о статусе ветерана для участников «Шторм Z»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении круга участников военной операции на Украине, которым может присваиваться статус ветерана боевых действий. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Закон «О ветеранах», таким образом, изменился, а внесенные в него поправки распространяются на лиц, которые в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключили с Минобороны соглашения о пребывании в специальном формировании и выполняли боевые задачи в ходе военной операции на Украине. Раненые из этой категории смогут получить статус инвалидов боевых действий.

Как ранее писал РБК, под действие этого закона подпадают также бойцы штурмового подразделения «Шторм Z», сформированного из бывших заключенных, которые заключили контракты об участии в спецоперации. Ранее они не могли претендовать на меры поддержки, а также получить удостоверение ветерана боевых действий.

Законопроект был внесен правительством 28 августа и принят в первом чтении 23 сентября. Во втором и третьем чтениях его поддержали 21 октября.

О том, что инициатива разработана, замминистра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила в феврале. В марте она просила президента ускорить принятие законопроекта. Путин поддержал идею, подчеркнув, что такие бойцы должны быть «поставлены в одинаковое положение» с другими ветеранами.