 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин сменил посла в Чехии

Новым послом России в Чехии стала Анна Пономарева. С 2016 года дипмиссию возглавлял Александр Змеевский
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

Президент Владимир Путин назначил послом России в Чехии Анну Пономареву.

На этой должности она сменила Александра Змеевского, который возглавлял российскую дипмиссию в Чехии с 2016 года.

Пономаревой 54 года, ранее она была заместителем директора Третьего европейского департамента МИД. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

67-летний Змеевский работает в системе МИД с конца 1970-х годов. Возглавлял департамент по вопросам новых вызовов и угроз министерства, был постоянным представителем России при международных организациях в Вене. В 2000-2001 годах был послом по особым поручениям, в 2008 году ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Чехия запретила въезд российским дипломатам без аккредитации в стране
Политика
Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

В 2021 году в интервью чешскому изданию Haló noviny Змеевский заявил, что отношения Москвы и Праги переживают глубокий кризис, что стало «результатом последовательных недружественных действий, предпринимавшихся чешской стороной на протяжении целого ряда лет». В том же году Чехия попала в российский список «недружественных стран» после обмена высылками дипломатов.

После начала военных действий на Украине власти Чехии решили закрыть генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Минувшей осенью чешские власти запретили российским дипломатам и владельцам служебных паспортов въезд без аккредитации. Москва пообещала ответные меры.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Чехия посол Владимир Путин дипломаты
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Венгрия, Чехия и Словакия не стали участвовать в выделении кредита Киеву
Политика
Новый премьер Чехии поддержал направление активов России на помощь Киеву
Политика
Президент Чехии назначил Бабиша премьер-министром
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
«Ирбис» и «Маер» запустили кампанию «Защитим хранителей гор» Пресс-релиз, 14:43
До тысячи британских пабов запретили вход лейбористам Общество, 14:37
«Дворец для народа»: как появилось и менялось московское метро Стиль, 14:34
Сыгравший почти 500 матчей в НБА американец перешел в «Партизан» Спорт, 14:30
Путин призвал нового генпрокурора Гуцана «сделать все» для россиян Общество, 14:30
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 14:28
В Люберцах полиция разыскивает курьеров, перевозивших детей в сумках Общество, 14:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Орешкин оценил идею о переносе столицы России в Сибирь Политика, 14:24
Почему ручная работа снова в цене: пример российского бренда Pars Стиль, 14:13
Непобежденный в UFC российский боец объяснил уход из промоушена Спорт, 14:12
Прокурор запросил для экс-судьи три года условно за выстрел в таксиста Общество, 14:10
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Кремль раскрыл, сколько ветеранов вернулись со спецоперации Политика, 14:09