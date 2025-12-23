Путин сменил посла в Чехии

Новым послом России в Чехии стала Анна Пономарева. С 2016 года дипмиссию возглавлял Александр Змеевский

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

Президент Владимир Путин назначил послом России в Чехии Анну Пономареву.

На этой должности она сменила Александра Змеевского, который возглавлял российскую дипмиссию в Чехии с 2016 года.

Пономаревой 54 года, ранее она была заместителем директора Третьего европейского департамента МИД. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

67-летний Змеевский работает в системе МИД с конца 1970-х годов. Возглавлял департамент по вопросам новых вызовов и угроз министерства, был постоянным представителем России при международных организациях в Вене. В 2000-2001 годах был послом по особым поручениям, в 2008 году ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла.

В 2021 году в интервью чешскому изданию Haló noviny Змеевский заявил, что отношения Москвы и Праги переживают глубокий кризис, что стало «результатом последовательных недружественных действий, предпринимавшихся чешской стороной на протяжении целого ряда лет». В том же году Чехия попала в российский список «недружественных стран» после обмена высылками дипломатов.

После начала военных действий на Украине власти Чехии решили закрыть генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Минувшей осенью чешские власти запретили российским дипломатам и владельцам служебных паспортов въезд без аккредитации. Москва пообещала ответные меры.