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Политика ,  
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В США задумались о полном запрете дронов из Китая

Минторг США решил собрать информацию о последствиях для компаний, если власти «в интересах национальной безопасности» полностью запретят импорт беспилотников из Китая. Окончательное решение примут уже при новом президенте
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничить или запретить китайские беспилотники в США, сообщает Bloomberg.

Министерство торговли США заявило, что хочет получить от компаний информацию о последствиях возможного запрета, крайний срок подачи заявок — 4 марта.

Это означает, что любое решение в конечном итоге будет оставлено на усмотрение администрации избранного президента Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января 2025 года, отмечает агентство.

«Обеспечение безопасности цепочки поставок технологий беспилотных авиационных систем имеет решающее значение для обеспечения нашей национальной безопасности», — заявила министр торговли Джина Раймондо. Предлагаемое правило «является важным шагом в защите Соединенных Штатов», уточнила она.

В декабре 2024 года агентство со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что китайские производители начали ограничивать экспорт в США и Европу важных деталей для создания беспилотников. Эти дроны имеют критическое значение для обороны Украины.

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Джон Кирби

Как сообщили тогда собеседники Bloomberg, ограничения на поставки компонентов для дронов повлияли как на американские, так и на европейские компании. Китайские производители двигателей, аккумуляторов и полетных контроллеров ограничили объемы поставок или вообще прекратили экспорт этих комплектующих.

В США неоднократно сообщали о регистрации в небе неизвестных летательных аппаратов. В 2024 году вопрос о беспилотниках также стал объектом внимания законодателей в конгрессе. Там отметили, что две китайские компании, базирующиеся в Шэньчжэне — Da Jiang Innovations (DJI) и Autel Robotics, — контролируют около 90% мирового рынка беспилотников.

После массовых сообщений о таинственных дронах ФБР, Пентагон и Министерство внутренней безопасности развернули передовые радиолокационные системы для охоты за ними. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, из более чем 5 тыс. таких сообщений, которые были получены за последние недели, только 100 потребовали дальнейшего изучения. Он говорил, что большинство таких случаев — это «комбинация коммерческих беспилотников, любительских беспилотников и дронов правоохранительных органов, а также пилотируемых самолетов, вертолетов и даже звезд, которые были ошибочно приняты за беспилотники».

«Мы не выявили ничего аномального или какой-либо угрозы национальной или общественной безопасности в гражданском воздушном пространстве Нью-Джерси или других штатов на северо-востоке», — подчеркнул он.

В Федеральном управлении гражданской авиации зарегистрировано более 1 млн дронов, уточнил тогда Кирби.

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