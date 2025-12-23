 Перейти к основному контенту
Профсоюз дипломатов увидел опасный сигнал в отзыве десятков послов США

Профсоюз дипломатов США: отзыв десятков послов подрывает авторитет Америки
Отзыв послов США затронул профессиональных дипломатов, назначенных при Байдене, пишет Bloomberg. Ассоциация дипломатов сочла это «политизацией» дипкорпуса и увидела в этом подрыв авторитета США за рубежом

Отзыв нескольких десятков послов США по всему миру «посылает опасный сигнал», заявила Американская ассоциация дипломатической службы (профсоюз дипломатов США) в LinkedIn (запрещена и заблокирована в России), передает Bloomberg.

До этого The Washington Post и The New York Post писали об отзыве 48 американских послов в Африке, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Западном полушарии. Associated Press сообщала, что Вашингтон отзывает 29 глав дипмиссий, занявших посты при администрации Джо Байдена. По данным AP, дипломатов уведомили, что их полномочия истекут в январе 2026 года, при этом они сохранят статус на службе и смогут занять новые посты в Вашингтоне.

Bloomberg пишет, что в одном из списков, циркулирующих в Госдепе, значатся около 30 послов. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что отзыв послов является стандартной процедурой, а президент Дональд Трамп «имеет право удостовериться, что высокопоставленные посланники США будут продвигать его повестку».

Тем не менее, как говорится в статье, такой прецедент нарушает многолетние традиции США, согласно которым профессиональные дипломаты оставались на своих должностях даже после смены администраций.

Американская ассоциация дипломатической службы выступила против «политизации нашего дипломатического корпуса». «Это не то, как ведет себя Америка. Отстранение высокопоставленных дипломатов без причины подрывает авторитет США за рубежом и посылает тревожный сигнал профессиональной дипломатической службе: опыт и присяга Конституции отходят на второй план по сравнению с политической лояльностью», — приводит Bloomberg выдержку из публикации объединения.

Журналист WP узнал, что Трамп отозвал 48 послов без объяснений
Политика
Дональд Трамп

По данным Associated Press, США отзывают послов из:

  • 13 стран Африки — Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Габон, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Маврикий, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сомали и Уганда;
  • 6 стран Азии — Вьетнам, Лаос, Маршалловы Острова, Папуа — Новая Гвинея, Фиджи и Филиппины;
  • 4 стран Европы — Армения, Македония, Словакия и Черногория;
  • 2 стран Ближнего Востока — Алжир и Египет;
  • 2 стран Южной и Центральной Азии — Непал и Шри-Ланка;
  • 2 стран в Западном полушарии — Гватемала и Суринам.

Washington Post и New York Post среди стран, откуда отзывают американских послов, также называли Гайану, Йемен, Монголию, Литву, Оман, Узбекистан и Эфиопию.

В конце февраля Politico со ссылкой на источники писало о планах администрации президента США радикально реформировать Госдепартамент, сократив дипкорпус, посольства и полномочия ведомства. Планировалось сократить консульства в Германии, Франции, Италии и Бразилии.

Financial Times сообщала, что Госдеп в начале этого года уведомил конгресс, что сокращения затронут около 1800 человек, в дополнение к почти тысяче других, которые решили уйти добровольно.

В середине июля Госдепартамент уведомил своих сотрудников о намерении уволить сотни из них «в ближайшие дни», писала FT. Такие действия стали возможны после решения Верховного суда, который разрешил администрации Трампа приступить к массовым сокращениям в федеральных ведомствах, отмечало издание.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
отзыв посла США дипломатические миссии
