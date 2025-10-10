 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Узбекистане участника спецоперации осудили за наемничество

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пахтачийский районный суд по уголовным делам в Самаркандской области Узбекистана приговорил за наемничество к трем годам лишения свободы 27-летнего местного жителя, который на стороне России принимал участие в военных действиях на Украине, передает Uz.news.

Суд установил, что гражданин в 2019 году выехал в Россию на заработки, а в 2021 году был осужден за незаконный оборот наркотиков и направлен для отбывания наказания в колонию строгого режима в Челябинской области.

Находясь в заключении, в 2024 году он согласился на освобождение по ходатайству правоохранительных органов, получение гражданства России и участие в военной операции за денежное вознаграждение.

Суд в России заочно осудил гражданина Латвии за наемничество на Украине
Общество
Волмарс&nbsp;Улдис

Осужденный прошел военную подготовку в Луганске и участвовал в боевых действиях в Луганской, Запорожской, Херсонской и Курской областях в составе ВС России. В ходе боевых действий был ранен.

После выздоровления в марте 2025 года гражданин обратился в посольство Узбекистана в Москве, получил новые документы и позже вернулся в Узбекистан, где добровольно явился в органы внутренних дел.

Суд признал гражданина виновным по ч. 1 ст. 154 УК Узбекистана (наемничество). Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В мае в Узбекистане суд приговорил 50-летнего местного жителя к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за участие в военной операции на Украине в составе ЧВК «Вагнер». Из текста приговора следует, что фигурант дела также был признан виновным в незаконном хранении наркотиков.

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года житель Янгиюля отправился в Россию на заработки. Там он вступил в ЧВК «Вагнер», прошел курс военной подготовки в Краснодарском крае и был направлен для участия в боевых действиях на Украине. Во время несения службы подсудимый получил ранение. Залечив раны в госпиталях Донецка и Москвы, бывший боец ЧВК вернулся на родину в марте 2023 года. В феврале 2025 года его задержала полиция, заподозрив в хранении наркотиков.

