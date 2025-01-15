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Военная операция на Украине ,  
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В России наемника из США заочно приговорили к 13 годам заключения

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Военная операция на Украине
Томас Патрик Крид
Томас Патрик Крид (Фото: СК России)

Гражданин США Томас Патрик Крид, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. Он обвиняется по ст. 359 УК (участие наемника в вооруженном конфликте), сообщается в Telegram Следственного комитета России.

По версии следствия, Крид в 2022 году прибыл на Украину и вступил в интернациональный легион. Он прошел дополнительную военную подготовку и получил огнестрельное оружие и боеприпасы, а также необходимое обмундирование и снаряжение.

В 2022–2023 годах американец «за вознаграждение участвовал на стороне украинских силовых структур в боевых действиях на территориях Украины и Донецкой народной республики против представителей силовых структур ДНР и российских военнослужащих».

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Фото:Reuters

По данным Генпрокуратуры России, по итогам 2024 года российские суды заочно вынесли более 50 приговоров иностранным наемникам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины.

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