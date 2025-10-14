 Перейти к основному контенту
0

Военные захватили власть на Мадагаскаре и распустили почти все госорганы

Военные распустили почти все институты государственной власти, кроме национального собрания, которое недавно проголосовало за отставку президента Радзуэлина
Фото: Zo Andrianjafy / Reuters
В Мадагаскаре военные корпуса кадрового управления армии (CAPSAT), выступившие в поддержку антиправительственных протестов молодежи, захватили власть над островом, объявил глава военного подразделения CAPSAT полковник Майкл Рандрианирина. Об этом сообщают Reuters и Би-би-си.

«Мы захватили власть», — заявил он по национальному радио.

Кроме этого, военные распустили почти все прежние институты государственной власти. Как добавил полковник, приостановлена деятельность всех конституционных институтов, кроме национального собрания, которое ранее проголосовало за импичмент президента Андри Радзуэлина.

Работу в том числе прекратили сенат, Конституционный суд и избирательная комиссия.

Президент Мадагаскара объяснил бегство из страны на фоне протестов
Политика
Андри Радзуэлина

Протесты начались в конце сентября. Они были вызваны перебоями с электроэнергией, трудностями с доступом к чистой воде, а также недовольством состоянием здравоохранения и коррупцией. Акции приобрели массовый характер — тысячи протестующих требовали отставки правительства, а затем и самого президента.

В конце сентября Радзуэлина распустил правительство, заявил о своем желании создать «пространство для диалога» с молодежью и пообещал поддержать предприятия, пострадавшие от мародерства. В следующем месяце он пообещал уйти в отставку, если отключения электроэнергии в столице продолжатся в течение года.

Позднее президент заявил о попытке «незаконного и насильственного» захвата власти накануне, 12 октября. Незадолго до этого стало известно, что солдаты встали на сторону протестующей молодежи, требовавшей его отставки.

Накануне Радзуэлина на фоне беспорядков покинул страну на французском военном самолете. Эвакуация была проведена после соглашения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Остров покинули также бывший премьер-министр Кристиан Нтсай и бизнесмен Мами Раватоманга, близкий союзник президента, они улетели на Маврикий на частном самолете.

Теги
Полина Харчевникова
Мадагаскар власть военные протесты молодежь
