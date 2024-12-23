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Падение режима Асада ,  
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WP узнала, как при Асаде кодовыми словами называли информаторов и аресты

WP: сирийцы из-за отсутствия свободы слова придумали кодовые слова
Сюжет
Падение режима Асада
Называть вещи своими именами сирийцы под властью Асада боялись, поэтому был придуман кодовый язык. Например, «человек с красивым почерком» — информатор, а «поход в гости к тете» — арест
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

В Сирии из-за отсутствия свободы слова жители придумали кодовые слова для обсуждения различных тем, в том числе критики власти, пишет The Washington Post (WP). Свой зашифрованный язык был и у силовиков, которые поддерживали власть президента Башара Асада.

«У сирийцев был свой тайный язык, потому что настоящей свободы слова не было», — сказала автор книги «Дом, который был нашей страной: воспоминания о Сирии» Алия Малек. Она отметила, что подозревать присутствие информаторов властей можно было где угодно, никогда нельзя было знать, кто может подслушивать разговор.

«О режиме вообще нельзя говорить. Если мы хотим что-то покритиковать, мы показываем пальцем на потолок, имея в виду правительство», — сказала Майсун, которая согласилась только на публикацию своего имени из-за опасений мести со стороны сторонников свергнутого режима.

Она рассказала, что для предупреждения о находящемся поблизости информаторе использовалась фраза о человеке с красивым или хорошим почерком. Майсун даже за границей, оказавшись в большой группе сирийцев, спрашивала, есть ли среди них «человек с хорошим почерком».

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Фото:Reuters

Живущий в Дубае сириец Табет Бирро рассказал, что когда он жил в Сирии, то не произносил слово «доллар» в общественных местах. Сначала его называли «зеленым», а потом, когда власти это поняли, жители стали использовать слова «петрушка» и «мята». Пока у власти была семья Асад, торговля иностранной валютой была незаконна.

Несколько сирийцев рассказали изданию, что отправку кого-либо в тюрьму описывали словами «поход в гости к тете».

Сирийские спецслужбы — мухабарат — тоже использовали свой кодовый язык. Малек рассказала, что вызов на допрос силовики называли приглашением «на чашку чая». Задержанный на несколько дней после антиправительственной акции в 2012 году Абдул Альварет Лахам добавил, что вызов на более жесткий допрос обозначался как поход на «чашку кофе».

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии вошла в Дамаск после менее чем двухнедельного наступления с севера на юг страны. Асад бежал из Сирии, он с семьей находится в Москве.

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Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
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