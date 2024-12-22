WSJ рассказала о «знакомой головоломке» Запада из-за Сирии

Перед европейскими странами и США стоит дилемма — либо сотрудничать с теми, кого Запад считает террористами, либо уступить влияние в Сирии государствам, готовым на это, пишет WSJ. США и Россия уже контактировали с новыми властями

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США и европейские страны в Сирии столкнулись со «знакомой головоломкой» — сотрудничать с исламистами, которых на Западе считают террористами, или уступить влияние странам, готовых пойти на это. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

С похожей ситуацией Запад столкнулся, когда к власти в Афганистане пришел Талибан (запрещенная в России террористическая организация), отмечает издание. То же самое происходило и в других странах, когда руководство там переходило к силам, не стремившимся брать на себя четкие обязательства в отношении соблюдения прав человека, пишет WSJ.

Европейские и американские дипломаты уже предприняли первые попытки прояснить позиции нового руководства Сирии, утверждает газета. О встрече представителей США с новыми властями ранее писал и Axios.

Руководство западных стран относится к новым сирийским властям настороженно: прежде чем снять санкции с группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России), которая пришла к власти, а также самой Сирии, Запад хочет получить от правительства обязательства.

Среди них, по информации WSJ — обязательства защищать права женщин и меньшинств в республике, бороться с экстремизмом и организациями, подобными «Исламскому государству» (признана террористической и запрещена в России). Кроме того, западные державы стремятся добиться того, чтобы в Сирию вернулась хотя бы часть из миллионов беженцев, покинувших республику на фоне гражданской войны.

В то же время на Западе опасаются, что новые власти Сирии попадут под влияние других стран, у которых в республике оно уже было существенным — России и Ирана, утверждает WSJ.

«Западные государства быстро приходят к выводу, что им необходимо взаимодействовать с ХТШ, несмотря на ее внесение в список террористических организаций» — сказал газете Жюльен Барнс-Дейси, директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations, ECFR).

В ночь на 8 декабря антиправительственные силы захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Тот сложил президентские полномочия, покинул страну и получил убежище в России.

Axios 20 декабря сообщил со ссылкой на американского чиновника, что делегация США во главе с помощником государственного секретаря по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф провела в Дамаске переговоры с главой ХТШ Абу Мухаммедом аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа).

Собеседник издания оценил встречу с Джулани как «хорошую и продуктивную». Поездка, по его словам, была частью возобновления дипломатического взаимодействия Вашингтона с правительством Сирии после свержения экс-президента Башара Асада.

По данным Axios, одной из основных тем переговоров были поиски пропавшего в 2012 году без вести в Сирии американского журналиста Остина Тайса. Подробности о результатах встречи издание не приводило.

Российское Минобороны в первые дни наступления повстанцев, впоследствии свергших Асада, отчитывалось об ударах по их позициям. Президент России Владимир Путин после падения режима в Сирии отказался считать события там свидетельством поражения Москвы.

«Мы ведь пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдаем в некоторых других странах, например в Афганистане. В целом мы своей цели достигли», — пояснял он.

По словам главы государства, даже те вооруженные группировки, которые воевали в свое время с правительственными войсками Асада, претерпели некоторые изменения.

Аль-Джулани говорил, что Сирия дала России возможность пересмотреть отношения с народом республики таким образом, чтобы это служило общим интересам. Кремль подтверждал попытки наладить контакт «с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности»