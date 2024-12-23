Экс-глава производства вакцины от COVID получил девять лет за коррупцию
Головинский районный суд Москвы приговорил бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток» (СПбНИИВС) Евгения Маковского к девяти годам лишения свободы по делу о коррупции, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Маковского признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК (покушение на получение взятки). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Вторым фигурантом этого дела стал житель Иркутска Игорь Рудых. Ему вменили ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве) и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Маковского арестовали в декабре прошлого года. Он руководил СПбНИИВС несколько месяцев и сменил на этом посту Виталия Трухина, которого в сентябре заключили под стражу по обвинению в растрате 437 млн руб.
арестовал пентхаус в жилом комплексе (ЖК) бизнес-класса в районе Фили на западе Москвы, который принадлежал супруге Маковского, а также еще одну квартиру в том же ЖК.
СПбНИИВС входит в перечень системообразующих и стратегических предприятий России. Минздрав зарегистрировал вакцину «Конвасэл» в марте 2023 года. Позднее ее включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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