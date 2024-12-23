 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пандемия коронавируса ,  
0 

Экс-глава производства вакцины от COVID получил девять лет за коррупцию

Суд приговорил экс-главу производства вакцины от COVID к 9 годам за коррупцию
Сюжет
Пандемия коронавируса
Бывшего и.о. директора СПбНИИВС приговорили к девяти годам колонии по делу о покушении на получение взятки. По версии следствия, он потребовал около 20 млн руб. с дистрибьютора вакцины от COVID «Конвасэл» за продление контракта
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Головинский районный суд Москвы приговорил бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток» (СПбНИИВС) Евгения Маковского к девяти годам лишения свободы по делу о коррупции, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Маковского признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК (покушение на получение взятки). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Вторым фигурантом этого дела стал житель Иркутска Игорь Рудых. Ему вменили ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве) и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Маковского арестовали в декабре прошлого года. Он руководил СПбНИИВС несколько месяцев и сменил на этом посту Виталия Трухина, которого в сентябре заключили под стражу по обвинению в растрате 437 млн руб.

Полковник напомнил о разработке вакцины от COVID при убитом Кириллове
Политика
Игорь Кириллов
По версии следствия, Маковский потребовал взятку в размере около 20 млн руб. за продление контракта с дистрибьютором вакцины от COVID-19 «Конвасэл» ООО «Русбиофарм». Гендиректор этой компании Сергей Иссерс обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. В сентябре суд арестовал пентхаус в жилом комплексе (ЖК) бизнес-класса в районе Фили на западе Москвы, который принадлежал супруге Маковского, а также еще одну квартиру в том же ЖК.

СПбНИИВС входит в перечень системообразующих и стратегических предприятий России. Минздрав зарегистрировал вакцину «Конвасэл» в марте 2023 года. Позднее ее включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Госдеп США призвал граждан немедленно уехать из Белоруссии

Глава «Союзмультфильма» рассказала о работе над российским ответом Marvel

В Японии разработают прототип лунного поселения

Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой

Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Санкт-Петербург коррупция приговор вакцинация от COVID-19
Материалы по теме
Полковник напомнил о разработке вакцины от COVID при убитом Кириллове
Политика
Минздрав зарегистрировал новую вакцину для профилактики COVID-19
Общество
Суд арестовал связанный с главой производства вакцин от COVID пентхаус
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Как бизнесу понять, что пора иначе работать с даннымиРБК и СберАналитика, 15:52
В офисе Зеленского назвали неизбежными переговоры с РоссиейПолитика, 15:46
Никиту Михалкова оштрафовали на 300 руб.Общество, 15:38
Цемент, песок и щебень: как сэкономить компании 20 лет развитияРБК и Альфа-Лизинг, 15:28
JTI и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИОтрасли, 15:27
Забастовка работников Starbucks перед Рождеством охватила еще 4 городаОбщество, 15:27
Минобороны отчиталось о подбитых Abrams, Bradley и Marder под КурскомПолитика, 15:21
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Биткоин по $42 млн, госдолг США и вызов от БРИКС. Криптопрогноз VanEckКрипто, 15:20
КХЛ в четвертый раз назвала 19-летнего игрока СКА лучшим новичком неделиСпорт, 15:19
Наши клиенты на первом месте: как в ЕМС работают со сложными случаямиОтрасли, 15:16
Метеорологи рассказали о прогнозе погоды на новогоднюю ночь в МосквеГород, 15:11
В Google прокомментировали падение трафика YouTube в РоссииТехнологии и медиа, 15:08
Представитель Рыболовлева опроверг планы купить еще один футбольный клубСпорт, 15:05
Как получить максимальный эффект от долгосрочных сбережений. ТестРБК и ВТБ, 14:59