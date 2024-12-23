Умер председатель Российской партии пенсионеров Владимир Бураков
Председатель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков скончался в возрасте 70 лет в результате болезни, сообщили РБК в партии.
Зампред партии Владимир Ворожцов уточнил «РИА Новости», что Бураков умер после болезни.
Российская партия пенсионеров была создана 1 декабря 2001 года на основе Партии пенсионеров. К 2006 году в 80 региональных и 2635 местных отделениях партии состояло 124 тыс. членов. Партия имела устойчивый рейтинг 10–12% поддержки избирателей, говорится на сайте партии.
Позже партия временно распалась, но была в 2007–2012 годах реорганизована в общественную организацию «Российские пенсионеры». С 5 апреля 2012 года восстановлена как Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС). В 2016 году Бураков занял должность председателя Центрального совета партии. На выборах в Госдуму 2021 года партия набрала 2,45% (1,38 млн голосов), не преодолев необходимый 5-процентный барьер.
Бураков родился в ноябре 1954 года в Харькове в семье военнослужащего. В 1977 году окончил Московский авиационный технологический институт, в 1989-м — Московскую высшую политическую школу. После окончания института работал в НИИ технологии машиностроения. До 1991 года работал в Советском комитете защиты мира, с 1991-го занимал должность первого заместителя председателя Российского комитета защиты мира (в 1992-м преобразована в Федерацию мира и согласия).
В 1993–1994 годах был заместителем генерального директора исполнительной дирекции Федерации фондовых бирж России, позже работал замначальника управления в Торгово-промышленной палате России, а также был секретарем политсовета движения «Отечество», которое возглавлял Юрий Лужков (в апреле 2002 года принято решение о самороспуске организации в связи с вхождением в партию «Единая Россия»).
В 2005 году Бураков был избран заместителем председателя Российской партии пенсионеров (РПП), которую возглавлял Игорь Зотов, и председателем исполкома партии. В 2006 году РПП вошла в состав партии «Справедливая Россия» под руководством Сергея Миронова, а Зотов после этого создал общественную организацию «Российские пенсионеры за справедливость» (РППС), которая позже была преобразована в партию. Бураков занял место ее председателя в 2016 году. В марте 2017 года РППС была переименована в Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость, упразднена должность ее председателя. Бураков, согласно уставу, стал лидером РППСС как глава ее центрального совета.
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