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Политика ,  
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Власти предложили поставить камеры с распознаванием лиц по всей Британии

В правительстве Британии выступили за широкое применение распознавания лиц
Правоохранительные органы заявляют, что технология распознавания лиц сокращает сроки поиска подозреваемых. Защитники гражданских свобод указывают, что под биометрические проверки попадают в том числе невиновные граждане
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Британский министр по вопросам борьбы с преступностью, делам полиции и пожарной охраны Крис Филп выступил за дальнейшую установку камер распознавания лиц, работающих в реальном времени, в Англии и Уэлсе, а также в других частях страны после того, как испытания показали, что технология за короткий срок помогает ловить преступников, пишет The Times.

«Эта технология позволяет поймать разыскиваемых преступников, которые в противном случае остались бы на свободе», — сказал Филп.

Правоохранительные органы Лондона и Южного Уэльса в последние две недели начали регулярно использовать камеры распознавания лиц в реальном времени для поиска людей, которые разыскиваются в приоритетном порядке: по делам об изнасилованиях, насильственных преступлениях, грабежах и преступлениях, связанных с наркотиками.

Камеры в частности были установлены в неблагополучном с точки зрения криминальной обстановки районе на юге Лондона, где 17 подозреваемых были зафиксированы в течение нескольких часов. Технологию также начали применять в нескольких городах Южного Уэлса — Суонси, Бридженде и Ните.

Полиция ранее в этом году уже использовала такие камеры на крупных мероприятиях, в том числе на коронации Карла III и на матче Премьер-лиги в Лондоне. Это позволило обнаружить несколько подозреваемых в сексуальных преступлениях и двух человек, скрывшихся от суда.

ПО для распознавания лиц используется для анализа внешности людей, проходящих мимо полицейского фургона, где установлена видеокамера. Полиция загружает фотографии разыскиваемых, а технология подает сигнал при обнаружении совпадения биометрических данных, после чего офицер перепроверяет точность полученной информации. Данные тех, кто не подошел, «немедленно удаляются», пишет газета.

Совет начальников национальной полиции заявил, что широкое применение распознавания лиц в реальном времени сокращает срок идентификации преступника с дней и месяцев до нескольких минут, а также позволит освободить рабочее время офицеров для расследования других преступлений во «всё более сложной и изощренной криминальной среде». Правоохранительные органы утверждают, что технологию поддерживает подавляющее большинство населения, но ее нужно использовать соразмерно и подотчетно.

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Защитники гражданских свобод предупреждают, что технология является расово предвзятой и неточной. Филп настаивает, что последние испытания развеяли эти опасения.

Система распознавания лиц активно применяется в Москве. Как заявлял осенью мэр Сергей Собянин, за последние годы были обработаны миллиарды фото- и видеоизображений, и технология, по его словам, работает почти со 100-процентной точностью.

Система распознавания лиц «Сфера», установленная в московском метро в 2020 году, позволила обнаружить свыше 6 тыс. человек, подозреваемых в совершении преступлений, сообщали в марте в департаменте транспорта Москвы. Технология также обнаружила почти 1 тыс. пропавших без вести, включая 199 детей.

В апреле главный военный комиссар Москвы Максим Локтев рассказывал ТАСС, что систему распознавания лиц используют для определения места жительства призывников.

Организация Big Brother Watch (BBW) заявляет, что регулярное распознавание лиц ставит Великобританию в один ряд с такими странами, как Россия и Китай. Движение также обращает внимание, что в ходе применения технологии биометрическим проверкам подвергаются в том числе невиновные граждане, которые занимаются своими делами.

«Полиция написала свое собственное чрезвычайно либеральное руководство по использованию этой антиутопической технологии, которое позволяет включать в списки наблюдения жертв и свидетелей преступлений, а также мирных протестующих и людей с психическими расстройствами», — отметили в BBW, выступив за то, чтобы применение распознавания лиц было запрещено в Великобритании.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
распознавание лиц преступность камеры видеонаблюдения Великобритания
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