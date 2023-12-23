В Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы

В Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы

В Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях объявлена тревога. Минобороны России заявляло, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам

Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв, сообщают «Зеркало недели» со ссылкой на местные паблики, а также «Суспільне». В регионе объявили воздушную тревогу.

Взрывы были слышны в городе Кропивницкий в Кировоградской области, пишут издания. Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале призывают жителей города оставаться в укрытиях.

Сигналы тревоги звучат также в Одесской области, написал глава областной военной администрации Олег Кипер; там и в Николаевской области объявили ракетную опасность, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.