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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремели взрывы

Мэр Кличко: в Киеве сработала система ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в городе работает ПВО. В десятке областей Украины была воздушная тревога. Минобороны России подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам соседней страны

В Киеве были слышны взрывы, сообщают УНИАН и «Суспiльне». Мэр города Виталий Кличко уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны. О работе ПВО также сообщили в Хмельницкой и Одесской областях.

В украинской столице с 0:05 (мск) звучала воздушная тревога. На 1:00 она также была включена в более чем десяти регионах Украины — Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской и других областях.

Кличко позднее сообщил, что было зафиксировано попадание в здания в Соломенском и Дарницком районах Киева. По его данным, есть два пострадавших.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В городе Запорожье и двух областях Украины прогремели взрывы
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

В ночь накануне, 21 декабря, сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине Запорожье, а также на территории Сумской и Черкасской областей прогремели взрывы, передавало издание «Страна». По его данным, в городе Белая Церковь в Киевской области сработала система ПВО. О сбитых беспилотниках сообщали власти Днепропетровской и Полтавской областей.

В своей сводке на 21 декабря Минобороны не сообщало о каких-либо ударах в этих регионах.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Киев Украина взрывы Военная операция на Украине
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