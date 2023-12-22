В Киеве прогремели взрывы

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в городе работает ПВО. В десятке областей Украины была воздушная тревога. Минобороны России подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам соседней страны

В Киеве были слышны взрывы, сообщают УНИАН и «Суспiльне». Мэр города Виталий Кличко уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны. О работе ПВО также сообщили в Хмельницкой и Одесской областях.

В украинской столице с 0:05 (мск) звучала воздушная тревога. На 1:00 она также была включена в более чем десяти регионах Украины — Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской и других областях.

Кличко позднее сообщил, что было зафиксировано попадание в здания в Соломенском и Дарницком районах Киева. По его данным, есть два пострадавших.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь накануне, 21 декабря, сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине Запорожье, а также на территории Сумской и Черкасской областей прогремели взрывы, передавало издание «Страна». По его данным, в городе Белая Церковь в Киевской области сработала система ПВО. О сбитых беспилотниках сообщали власти Днепропетровской и Полтавской областей.

В своей сводке на 21 декабря Минобороны не сообщало о каких-либо ударах в этих регионах.