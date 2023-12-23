МИД заявил об отказе финансировать группу ОЗХО по химоружию в Сирии

Мария Захарова назвала нелегитимной деятельность группы ОЗХО, которая несколько раз обвиняла сирийские вооруженные силы в применении химоружия. Структура действует в интересах «коллективного Запада», считает она

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия вместе с некоторыми другими странами продолжит удерживать часть взноса в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), который секретариат отводит на финансирование Группы по расследованию и идентификации (ГРИ). Об этом «РИА Новости» сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Захарова назвала деятельность группы незаконной, а саму ГРИ — «навязанной США и их сателлитами». По словам представителя МИДа, ГРИ действует «в интересах «коллективного Запада».

Решение о создании ГРИ было принято ОЗХО в 2018 году. Группа имеет право определять виновных в применении химического оружия в Сирии. За время деятельности она подготовила несколько докладов (об инциденте в городе Лтамена в 2017 году, а также в Саракибе и Думе в 2018-м), где говорилось о применении химоружия сирийскими вооруженными силами. В Дамаске эти данные отвергали.

Российские власти ранее не раз критиковали деятельность ГРИ, отмечая, что ее создание не предусмотрено Конвенцией о запрещении химоружия. Бывший постпред России при ОЗХО Александр Шульгинов (занимал эту должность до декабря, его сменил Владимир Тарабрин) еще в 2019 году говорил, что Москва не будет финансировать расширение функций организации и не станет вносить деньги на создание механизма атрибуции.

В январе МИД заявил, что Москва не будет сотрудничать с группой, обвинив ГРИ в том, что она отрабатывала задачу «оправдать агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии». По словам Шульгинова, структура «задумывалась исключительно в качестве инструмента давления на Дамаск и не носит универсального характера», в то же время он не исключал, что западные страны попробуют задействовать группу при расследовании событий на Украине.

В конце ноября Россию не избрали в исполнительный совет ОЗХО на период с 2024 по 2026 год. Членство в совете завершится в мае следующего года, уточнила Захарова. После этого российская сторона намерена в качестве наблюдателя «отстаивать интересы Российской Федерации в столь важной в народнохозяйственном плане отрасли, как химическая промышленность, и связанных с ней сферах деятельности», сообщила представитель МИДа.