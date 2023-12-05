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Политика ,  
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Путин сменил постпреда России при ОЗХО и посла в Нидерландах

Путин назначил Владимира Тарабрина постпредом при ОЗХО и послом в Нидерландах
Новым послом России в Нидерландах и постпредом при ОЗХО стал Владимир Тарабрин. Ранее он был послом в Габоне и возглавлял департамент МИДа по вопросам новых вызовов и угроз
Владимир Тарабрин
Владимир Тарабрин (Фото: МИД России)

Путин освободил от должностей постпреда России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посла в Нидерландах Александра Шульгина и назначил на его место Владимира Тарабрина. Указы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2019 года Тарабрин занимал должность директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России. В системе МИДа он работает с 1979 года, был послом в Габоне, послом по особым поручениям по вопросам международного антикоррупционного сотрудничества.

Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла и награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

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Политика

Шульгин был послом в Нидерландах и по совместительству постпредом России при ОЗХО с сентября 2015 года. До этого он возглавлял Первый Европейский департамент МИДа, был российским послом в Люксембурге, Сенегале и Гамбии, генеральным консулом России в Марселе.

Дипломат награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ОЗХО работает с 1997 года, ее штаб-квартира находится в Гааге в Нидерландах. Руководящим органом организации является исполнительный совет, в который входит 41 страна.

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В 2023 году Россия не смогла добиться переизбрания в исполнительный совет — ей не хватило одного голоса до порога в 66 голосов. Она пробудет в исполнительном совете до мая 2024 года. От Восточной Европы в руководящий орган вошли Украина, Польша, Литва.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что ОЗХО не должна становиться инструментом решения геополитических задач «известной группы государств». Однако он отметил, что пока организация остается «эффективной технической структурой в области химического разоружения и нераспространения».
 

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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