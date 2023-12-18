Суд отправил в колонию полковника полиции за хищение ₽10 млн у заявителей
Таганский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника полиции Станислава Асютина к трем с половиной годам колонии за хищение 10 млн руб. у заявителей, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Асютин работал в управлении МВД по Центральному административному округу Москвы. Бывшего полицейского признали виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три с половиной года колонии общего режима. Асютин также выплатит штраф в размере 1,8 млн руб.
«Мера пресечения Асютину С.А. изменена с домашнего ареста на заключение под стражу. Асютин С.А. взят под стражу в зале суда», — говорится в публикации.
Экс-полицейского задержали и отправили под домашний арест летом 2022 года.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Асютин требовал от потерпевших 10 млн руб. за возбуждение уголовного дела по их заявлению о мошеннических действиях, однако исполнять свое обещание не собирался.
Он был на хорошем счету у начальства, добавили в агентстве. В итоге звания полковника полиции его не лишили.