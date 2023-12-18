Суд в Москве приговорил экс-полицейского к 3,5 года колонии за хищение ₽10 млн

Суд отправил в колонию полковника полиции за хищение ₽10 млн у заявителей

Станислав Асютин (Фото: Таганский районный суд города Москвы)

Таганский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника полиции Станислава Асютина к трем с половиной годам колонии за хищение 10 млн руб. у заявителей, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Асютин работал в управлении МВД по Центральному административному округу Москвы. Бывшего полицейского признали виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три с половиной года колонии общего режима. Асютин также выплатит штраф в размере 1,8 млн руб.

«Мера пресечения Асютину С.А. изменена с домашнего ареста на заключение под стражу. Асютин С.А. взят под стражу в зале суда», — говорится в публикации.

Экс-полицейского задержали и отправили под домашний арест летом 2022 года.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Асютин требовал от потерпевших 10 млн руб. за возбуждение уголовного дела по их заявлению о мошеннических действиях, однако исполнять свое обещание не собирался.

Он был на хорошем счету у начальства, добавили в агентстве. В итоге звания полковника полиции его не лишили.