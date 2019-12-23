Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России

Глава государства отметил, что к концу будущего года будет введена так называемая регуляторная гильотина, которая «должна отменить все, что себя изжило, что не работает и что мешает двигаться вперед»

В России сложилась «безобразная ситуация» с бюрократическими помехами работе малого бизнеса, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в республике Адыгея, передает «РИА Новости».

Главе государства, в частности, посетовали на сильное ужесточение требований по пожарной безопасности, а также попросили поручить убрать излишние нормы, мешающие развитию малого предпринимательства. «Это, конечно, анекдотично выглядит, но в то же время безобразно. Поэтому такие распоряжения уже даны», — ответил Путин. Президент напомнил, что к 1 января 2021 года правительство должно создать механизм «регуляторной гильотины», которая поможет «отменить все, что не работает и что мешает двигаться вперед».

По его словам, для выполнения задачи по устранению проблем необходима активная работа Минсельхоза и вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего сельскохозяйственную отрасль. «Десятилетиями все так складывалось, еще с советских времен. Со времен древлян, я думаю, так все и записано, до сих пор и тянется. Как раз над этим сейчас и работаем», — заключил Путин.

Законопроект о «регуляторной гильотине», предполагающий полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований и отсечение устаревших норм, должен вступить в силу к 2021 году. Под действие «гильотины» могут попасть 33 федеральных ведомства (среди них, например, МЧС, ФАС, Роспотребнадзор). Как отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев, сегодня в России действует более 9 тыс. нормативных актов, которые устанавливают обязательные требования к бизнесу при проверках, многие из этих правил действуют со времен СССР. В сентябре глава правительства поручил принять меры к прекращению действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца 2020 года.