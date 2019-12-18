Володин обвинил кабмин в затягивании исполнения послания Путина

По словам Володина, некоторые отраслевые министерства не только не внесли законопроекты, направленные на реализацию послания президента, но и не подготовили нормативные акты. Госдума, сказал он, выполнила послание Путина на 81%

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Необходимо ускорить внесение в Госдуму законопроектов, направленных на реализацию послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, подводя итоги осенней сессии, передает ТАСС.

В ходе заседания он обратился к полпреду кабмина в Госдуме Александру Синенко. По словам Володина, «было бы правильно ускорить внесение в Госдуму законопроектов, которые должны завершить законодательное обеспечение решения задач, которые поставил президент». «Затягивает правительство, мы на это внимание обращаем», — указал он.

Спикер Госдумы поручил проконтролировать вопрос руководителям профильных комитетов. «Было бы, конечно, лучше, если бы мы с вами до конца года выполнили эту задачу на все 100%», — заявил он. Однако, по словам Володина, нужно признать, что «не все ответственно подходят к исполнению своих обязанностей».

В частности, заявил Володин, некоторые отраслевые министерства «не только не внесли законопроекты, но и не подготовили нормативные акты». Он предложил, чтобы «те, от кого зависит», за оставшееся до конца сессии время «отреагировали на постановку задачи и постарались исправить ситуацию, насколько это возможно».