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Политика ,  
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Володин обвинил кабмин в затягивании исполнения послания Путина
По словам Володина, некоторые отраслевые министерства не только не внесли законопроекты, направленные на реализацию послания президента, но и не подготовили нормативные акты. Госдума, сказал он, выполнила послание Путина на 81%
Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Необходимо ускорить внесение в Госдуму законопроектов, направленных на реализацию послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, подводя итоги осенней сессии, передает ТАСС.

В ходе заседания он обратился к полпреду кабмина в Госдуме Александру Синенко. По словам Володина, «было бы правильно ускорить внесение в Госдуму законопроектов, которые должны завершить законодательное обеспечение решения задач, которые поставил президент». «Затягивает правительство, мы на это внимание обращаем», — указал он.

Спикер Госдумы поручил проконтролировать вопрос руководителям профильных комитетов. «Было бы, конечно, лучше, если бы мы с вами до конца года выполнили эту задачу на все 100%», — заявил он. Однако, по словам Володина, нужно признать, что «не все ответственно подходят к исполнению своих обязанностей».

Послание Путина Федеральному собранию. Главное
Политика

В частности, заявил Володин, некоторые отраслевые министерства «не только не внесли законопроекты, но и не подготовили нормативные акты». Он предложил, чтобы «те, от кого зависит», за оставшееся до конца сессии время «отреагировали на постановку задачи и постарались исправить ситуацию, насколько это возможно».

По словам Володина, Госдума выполнила послание Путина на 81%. Законы уже вступили в силу по 70 пунктам из 86, из которых состоит план реализации послания. «По семи пунктам законопроекты прошли первое чтение, по трем — инициативы на стадии предварительного рассмотрения», — заявил он и добавил, что Госдума ждет законопроекты от кабмина еще по шести пунктам.

Путин утвердил перечень поручений по итогам послания 27 февраля, список состоит из 13 пунктов. В частности, они касались социальных доплат к пенсиям, ипотечных каникул, а также увеличения размера выплат в связи с рождением первого или второго ребенка.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Вячеслав Володин, Госдума, Послание президента Федеральному собранию
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