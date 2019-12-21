WP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине

Чиновники из администрации США заставили демократов убрать из пакета законопроектов о финансировании работы правительства требование о немедленном выделении Киеву военной помощи, пригрозив президентским вето и шатдауном

Администрация президента США Дональда Трампа добилась от демократов из палаты представителей исключения из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году формулировки, которая подразумевает немедленное выделение военной помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на пятерых представителей президентской администрации и конгресса.

Демократы собирались включить в законопроект пункт, который обязывает Вашингтон в течение 45 дней после подписания бюджета выделить Киеву $250 млн. Таким образом они пытались помешать Белому дому заморозить эти средства. Однако в ходе обсуждения им пришлось отказаться от этой формулировки.

По данным издания, до этого высокопоставленные чиновники из администрации угрожали демократам президентским вето, которое бы привело к остановке работы правительства. Источники газеты на условиях анонимности сообщили, что выделение помощи Киеву было одним из нескольких пунктов, в отношении которых Белый дом в ходе доработки закона о бюджете занял жесткую позицию.

Как отмечает WP, Белый дом отказался выделить Киеву военную помощь на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы американский лидер просил от украинских властей инициировать расследование в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который планирует участвовать в выборах главы государства в 2020 году, и его сына Хантера, ранее входившего в состав совета директоров украинской Burisma. Ранее CNN со ссылкой на источники писал, что административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке помощи 25 июля — в день, когда состоялся разговор.