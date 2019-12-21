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WP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине
Чиновники из администрации США заставили демократов убрать из пакета законопроектов о финансировании работы правительства требование о немедленном выделении Киеву военной помощи, пригрозив президентским вето и шатдауном

Администрация президента США Дональда Трампа добилась от демократов из палаты представителей исключения из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году формулировки, которая подразумевает немедленное выделение военной помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на пятерых представителей президентской администрации и конгресса.

Демократы собирались включить в законопроект пункт, который обязывает Вашингтон в течение 45 дней после подписания бюджета выделить Киеву $250 млн. Таким образом они пытались помешать Белому дому заморозить эти средства. Однако в ходе обсуждения им пришлось отказаться от этой формулировки.

По данным издания, до этого высокопоставленные чиновники из администрации угрожали демократам президентским вето, которое бы привело к остановке работы правительства. Источники газеты на условиях анонимности сообщили, что выделение помощи Киеву было одним из нескольких пунктов, в отношении которых Белый дом в ходе доработки закона о бюджете занял жесткую позицию.

Как отмечает WP, Белый дом отказался выделить Киеву военную помощь на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы американский лидер просил от украинских властей инициировать расследование в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который планирует участвовать в выборах главы государства в 2020 году, и его сына Хантера, ранее входившего в состав совета директоров украинской Burisma. Ранее CNN со ссылкой на источники писал, что административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке помощи 25 июля — в день, когда состоялся разговор.

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Политика

Беседа двух лидеров стала основанием для процедуры импичмента, которую начала спикер палаты представителей, демократ Ненси Пелоси. Обвинение считает, что американский президент оказывал давление на власти другого государства. 19 декабря палата представителей проголосовала за импичмент Трампа, также большинство членов нижней палаты обвинили главу государства в воспрепятствовании конгрессу. Теперь решение должен принять сенат: оправдать Трампа и оставить его в должности либо признать обвинения и сместить с поста президента. Сам американский лидер назвал импичмент «самоубийством Демократической партии».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Украина, Белый дом
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