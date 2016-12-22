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Порошенко рассказал о неофициальной части разговора с Тиллерсоном
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Порошенко рассказал о неофициальной части разговора с Тиллерсоном
Политика, 23 дек, 20:04
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Порошенко рассказал о неофициальной части разговора с Тиллерсоном
Во время телефонного разговора Рекс Тиллерсон подтвердил, что Белый дом разрешил поставки Киеву летальных вооружений, заявил президент Украины Петр Порошенко. В официальном отчете о беседе этой информации не было
Петр Порошенко (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение США разрешить продажу Украине летальных вооружений долгожданным. В своем Facebook президент Украины написал, что информацию о готовности Белого дома торговать с Украиной оружием подтвердил лично глава Госдепа США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре, который состоялся вечером 22 декабря.

В официальном отчете об этой беседе, опубликованном на сайте президента Украины, тема торговли оружием не упоминалась.

«Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оружие из США», — написал Порошенко.

«Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном», — пояснил он.

Президент Украины поблагодарил Дональда Трампа и «всех американских друзей» за решительную поддержку Украины, отметив при этом, что она была двухпартийной.

​«Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со с​татьей 51 Устава ООН», — заверил глава украинского государства.

20 декабря Госдеп подтвердил, что администрация Дональда Трампа разрешила поставки первой партии стрелкового оружия на Украину. Речь шла о самозарядных крупнокалиберных снайперских винтовках M107A1, боеприпасов, а также сопутствующих деталей и аксессуаров на сумму $41,5 млн. «Госдепартамент выдал лицензию на коммерческий экспорт на Украину ограниченного количества стрелкового оружия и легкого [стрелкового] вооружения американских производителей», — рассказал представитель Госдепа.

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Политика

До этого, 13 декабря 2017 года, поставки огнестрельного оружия Украине разрешило правительство Канады.

Буквально через день Госдеп заявил, что США предоставят Украине «усиленные оборонительные возможности» в качестве поддержки в рамках вооруженного конфликта. По данным источников ABC News, Трамп готов санкционировать поставки Украине противотанковых ракетных комплексов. Пакет поставок включает 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. По словам собеседников телеканала, в поставки могут быть включены комплексы противотанковые комплексы Javelin американского производства.

Кремль заявил, что это решение может привести к кровопролитию. «Реакция России на возможные поставки летального оружия на Украину хорошо известна. Наверное, это лишний раз подогреет и без того горячие головы тех националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования на Донбассе, и абсолютно тупиковому, снова развязать кровопролитие», — заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Петр Порошенко , летальное оружие , Рекс Тиллерсон
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