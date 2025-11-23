Трамп также заявил, что США продолжают продавать «огромное количество оружия НАТО для передачи Украине». Российские власти осуждают военную помощь Киеву

Дональд Трамп (Фото: John McDonnell / Getty Images)

Украина не выразила никакой благодарности США за те усилия, которые власти приложили для урегулирования конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Руководство» Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Кроме этого, Трамп обвинил Европу в продолжении импорта российской нефти. Он также добавил, что США продолжают продавать «огромное количество оружия НАТО для передачи Украине». Москва осуждает военную помощь Киеву.

Трамп не раз критиковал ЕС за покупку российских энергоносителей. В июле Евросоюз в рамках сделки с США по снижению пошлин с 30 до 15% согласился отказаться от российских нефти и газа к 2027 году и заменить их американскими. Российские власти заявляли, что США являются «бенефициаром» отказа ЕС от российского топлива, так как они могут поставлять в Европу свои углеводороды дороже.

Американский президент также заявил, что украинский конфликт не начался бы при «сильном и компетентном руководстве со стороны США и Украины». Трамп добавил, что конфликта можно было бы избежать, если бы он был лидером США вместо бывшего президента США Джо Байдена.

В январе 2025 года в интервью Fox News Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был допустить начала боевых действий. По мнению республиканца, украинскому лидеру стоило заключить сделку. Позднее, в феврале, республиканец сказал, что именно президент Украины виновен в начале боев, а также оценил его рейтинг в 4% (согласно исследованию Киевского международного института социологии, по состоянию на начало февраля Зеленскому доверяли 57% украинцев), а позже назвал политика «диктатором».

Тогда же российский президент Владимир Путин согласился со словами Трампа о том, что боевые действия на Украине в 2022-м не начались бы, если бы США возглавлял республиканец.

Американское руководство не первый раз обвиняет Украину в неблагодарности. В конце февраля во время американо-украинских переговоров в Белом доме между Зеленским и Трампом произошла перепалка. Разговор на повышенных тонах начался после того, как Зеленский заявил, что сделки о полезных ископаемых с США недостаточно для обеспечения безопасности Украины и ей нужны гарантии.

Трамп обвинил Зеленского в неуважении, а вице-президент США Джей Ди Вэнс — в неблагодарности. Украинский президент в ответ напомнил, что много раз благодарил США за оказанную помощь, и отметил, что Вэнс никогда не бывал в его стране. После перепалки украинская делегация покинула Белый дом досрочно.